El PP acusa a Albert Rivera de ocultar "sus propias incoherencias" con críticas a Mariano Rajoy

El portavoz de Exteriores del PP en el Congreso, José Ramón García, ha acusado al líder de Ciudadanos, Albert Rivera, de intentar tapar "sus propias incoherencias" al criticar al presidente del Gobierno en funciones, Mariano Rajoy, por no acudir a la cumbre sobre seguridad nuclear de Washington.

Esta mañana, Rivera ha calificado de "alucinante" que Rajoy "no quiera ir a la cumbre sobre terrorismo" en Washington tal y como está la situación en este momento. "Albert Rivera está buscando cualquier motivo para que pasen más desapercibidas sus propias incoherencias y si Rajoy hubiera ido a la cumbre también le habría parecido mal", ha criticado.

García ha destacado que los reproches de Rivera son fruto también del "desconocimiento" porque es habitual que a este tipo de eventos no acudan sólo presidentes y primeros ministros, sino también ministros de Asuntos Exteriores.

"Hagamos lo que hagamos les parece mal, si vamos porque vamos y si no vamos porque no vamos", ha ironizado el portavoz de Exteriores del PP en el Congreso, que ha recordado que no se trata de una cumbre antiterrorista, sino sobre seguridad nuclear.

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García-Margallo, representa a España en la IV Cumbre de Seguridad Nuclear que se celebra en Washington y a la que han sido invitados 52 jefes de Estado y de Gobierno. Rajoy anunció la semana pasada que no acudiría a esta cita, entre otros motivos, por la situación política en España, a la espera de formar gobierno.