El PSC, ERC, En Comú Podem y Junts per Catalunya han cerrado este lunes un acuerdo para gobernar Badalona una vez se vote la moción de censura contra el todavía alcalde de la localidad barcelonesa, Xavier García Albiol, tras aparecer este en los Pandora Papers.

Así lo han confirmado las formaciones firmantes del pacto este lunes a través de idénticos tuits, en los que reivindican este acuerdo "para un gobierno de progreso que devuelva la dignidad" a las instituciones, que será presentado públicamente en los próximos días.

Fuentes citadas por la agencia Efe detallan que el acuerdo ha llegado tras una reunión maratoniana, que se ha alargado prácticamente todo el lunes y que venía precedida de una semana con múltiples encuentros entre las formaciones de la oposición.

El acuerdo, no obstante, deja fuera, en principio, a Guanyem Badalona. Desde esta última formación apuntan que no saben más que lo publicado en Twitter por los citados partidos y, aunque siguen defendiendo un gobierno de concentración, apuntan que el PSC no parece abierto a incluirles. No obstante, garantizan su apoyo a la moción de censura para desbancar a Albiol de la alcaldía.

El acuerdo para gobernar Badalona llega, en cualquier caso, después de que el pasado viernes toda la oposición presentase la moción de censura contra el político popular, después de que la investigación de los Pandora Papers revelase su vinculación con una sociedad en Belice entre 2005 y 2015.

La moción se debatirá el próximo 8 de noviembre, en un pleno en el que previsiblemente se investirá al socialista Rubén Guijarro como nuevo alcalde de la ciudad. En cualquier caso, este no será el primer cambio de signo político en el consistorio de esta legislatura. El anterior alcalde, Álex Pastor, dimitió tras saltarse el confinamiento y conducir ebrio, con lo que Albiol volvió a la alcaldía.

Entretanto, el propio Albiol, que ya el viernes daba por perdida la alcaldía, ha insistido este lunes a través de Twitter en que la moción de censura contra él "va en contra de los vecinos" y ha reiterado su intención de conseguir "una mayoría suficiente para gobernar" en las elecciones municipales de 2023.