Javier, conocido como 'Javitxu', entrará en prisión en cuestión de días por varios delitos que asegura no haber cometido. Es uno de los seis jóvenes maños conocidos como 'Los seis de Zaragoza'. Para entender a qué penas se enfrenta, hay que remontarse al 17 de enero de 2019. Aquel día, un grupo de unas 300 personas se manifestaron en el centro de Zaragoza contra el fascismo. Su intención era expresar su rechazo el auge de la extrema derecha en nuestro país.

Escogieron aquel día por un motivo: Vox celebraba un mitin en el auditorio municipal de la capital. Tras una serie de intentos de los manifestantes por llegar hasta la puerta del auditorio, la policía cargó contra ellos. Pero un grupo reducido de los manifestantes contraatacó, y adoquines y vallas acabaron volando por los aires. En el momento de los enfrentamientos no hubo detenidos, pero sí un par de horas después.

En el interior de un bar, la Policía Nacional detuvo a 'Javitxu' y a cinco personas más, entre las que había dos menores. A ellos les atribuyeron la autoría de los hechos delictivos que aquella noche se cometieron: desorden público y atentado contra la autoridad.

En las imágenes no se puede identificar a los acusados

La sentencia del Tribunal Supremo detalla que "el grupo profirió frases dirigidas a los agentes del orden tales como (…) 'perros del Estado' y 'asesinos a sueldo', a la vez que les propinaban patadas, puñetazos y empujones". Afirmaciones que 'Javitxu' no niega que ocurriesen, pero sí asegura que él no las provocó ni realizó: "Por supuesto que estuve en la manifestación, nunca he negado estar. Yo mismo se lo reconocí al juez. Veo lanzamientos de adoquines, de vallas, pero no veo ninguna forma de poder identificar a los que están ahí, haciéndolo. Están todos encapuchados."

El acusado basa su defensa en las imágenes que acompañan a esta noticia, que son también las que se presentaron ante los diversos jueces que han sentenciado su caso (la decisión de la Audiencia de Zaragoza fue recurrida ante el Tribunal Superior de Aragón y, posteriormente, ante el Supremo). Ninguno de estos órganos admitieron dichas imágenes como pruebas al considerar que estas "carecían de la necesaria nitidez" para poder "identificar" a los acusados.

Testimonio policial: única prueba de cargo

La única prueba de cargo en los juicios fueron los testimonios de los policías. Así lo detalla la sentencia, asumiendo que las imágenes que podrían haber probado su inocencia no eran válidas: "El propio acusado, ante el tribunal de instancia y pese a la escasa calidad de las imágenes grabadas por las cámaras de la universidad, se reconoció en las mismas y, por tanto, admitió que se encontraba presente en el lugar de los hechos".

Jorge del Cura, miembro del Centro de Documentación contra la Tortura , ha acompañado a las familias de los afectados durante este largo proceso judicial, que no duda en denunciar: "Lo que nos dice esta sentencia es que estas cuatros personas son culpables de todo lo que paso por el simple hecho de estar en la manifestación".

Un caso, tres juzgados

El caso de 'Los seis de Zaragoza' ha pasado por tres tribunales: la Audiencia Provincial de Zaragoza, el Tribunal Superior de Aragón y el Tribunal Supremo. En los dos últimos, los acusados buscaron la absolución. Lejos de ello, el TSA aumentó su condena a siete años de prisión. Posteriormente, el Supremo rebajó la condena a cuatro años y nueve meses a cada uno de los cuatro antifascistas -los dos menores ya cumplieron su correspondiente condena- por "delitos agravados de desórdenes públicos y atentado" y "lesiones".

La sentencia firme del caso entiende que, a falta de pruebas firmes que involucre de manera individual a los acusados, los delitos deben condenarse en conjunto, no de forma aislada. Pero no los absolvió, aunque en la sentencia del Supremo reconozca que "la identificación de la identidad de las siluetas que aparecen en las grabaciones resultó imposible para la sala debido a su deficiente calidad y a la falta de luz, dada la hora en que se produjeron los hechos, por lo que no fue posible determinar si el acusado se encontraba o no presente dentro del grupo violento".

Apoyo y movilización ciudadana

Desde 2021, las familias y conocidos de los jóvenes de Zaragoza piden el indulto al Gobierno. Además, han conseguido reunir hasta 10.000 firmas en apoyo a este indulto. A esta petición se suma la plataforma 'Libertad 6 de Zaragoza', que desde el comienzo de los juicios ha acompañado a los afectados. También han logrado recaudar más de 40.000 euros en un recogida de fondos para que puedan hacer frente a las multas y costes derivados del proceso judicial.

Desde las asociaciones insisten: lo único que se pudo demostrar aquel día fue que 'Javitxu', y el resto de acusados, salieron a manifestarse libremente.