El abogado de Torres recurrirá que se impida grabar en vídeo la declaración de la infanta

Los abogados de la infanta Cristina cuentan con una nueva baza para asentar su defensa. Ayer los de peritos de Hacienda se ratificaron. Exculpan a la hija del rey de los delitos de blanqueo y fraude fiscal a pesar de ser copropietaria al 50%, junto a su marido, de la empresa investigada Aizoon. En esos informes se apoya la defensa.

"Han puesto de relieve que las rentas son atribuibles a quien las genera, que la infanta no intervenía en esa generación de rentas y por tanto era ajena", explicaba Jesús María Silva, abogado de la infanta Cristina.

A petición de los abogados de la defensa, el juez Castro ha accedido a que la declaración de la Infanta no se grabe en vídeo. Solo se guardará el audio del interrogatorio. La acusación popular de Manos Limpias va a recurrir esta decisión.

"Demuestra que todos no somos iguales ante la ley (...) no entendemos por qué la infanta cristina debe tener ese privilegio", se pregunta Virginia López, abogada de la acusación particular ‘Manos Limpias’.

El abogado de Iñaki Urdangarin no comparte esa opinión. Pascual Vives señala que es una "prevención más" que no se grabe en vídeo a la Infanta. “No creo que haya ningún tipo de privilegio, creo que todos hemos tenido siempre la idea de proteger a las personas que han ido declarando”.

La grabación en vídeo está en el aire. Pero no es la única duda sobre la próxima visita de la infanta Cristina a los juzgados. Tampoco se ha desvelado aún si la duquesa de Palma hará el paseíllo a pie, como ya hizo su marido.