El líder de Vox, Santiago Abascal, ha abogado por un entendimiento con el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, para "expulsar a los socialistas" y "echar" al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, del Gobierno.

"Esa es la prioridad", ha aseverado Abascal en una entrevista con el diario 'El Mundo' publicada este domingo, en la que ha asegurado que su comunicación con Feijóo es "correcta y adecuada", pero "no" continuada, si bien ha recordado que este "está llegando" y tiene que "decidir cuál es su línea política".

"Yo tengo la mano tendida a Feijóo como la he tenido siempre, también con el señor (Pablo) Casado", ha incidido, para añadir que Vox se encuentra "a la espera de qué posiciones adopta el PP" en materias como "la fiscal, soberanía energética, defensa de fronteras, combate a los separatismos o defensa de la libertad lingüística".

Abascal ha dicho que si el PP "va rectificando todas esas cosas", "va a ser mucho más fácil el acuerdo de PP y Vox". En este sentido, ha manifestado que espera que los 'populares' se "alejen mucho más" de la Agenda 2030.

Por otro lado, se ha referido a las próximas elecciones en Andalucía, donde Vox, ha avisado, sale "a ganar" con Macarena Olona como candidata. "Cuando digo salir a ganar significa ganar y gobernar. Esa es nuestra intención. Y por eso hemos puesto toda la carne en el asador", ha apostillado al respecto.

Pese a su intención de victoria, Abascal ha reconocido que una de las posibilidades es "pactar con el PP": "Incluso si ganamos es muy posible que tengamos que pactar con el PP. Nuestro objetivo es que sea el PP el que nos diga qué vicepresidente quiere".

En Andalucía, el líder de Vox aspira, en este caso, a un acuerdo "razonable", como el de Castilla y León, y no uno como el que firmó para facilitar el actual gobierno del presidente de la Junta andaluza, Juanma Moreno Bonilla, en el cual Vox "se quedó como apoyo parlamentario".

Además, ha criticado, este fue "traicionado". "Vox no ha sido respetado con los acuerdos de Gobierno con el PP en materia de recorte de gasto político, en control de la inmigración y control con las Fuerzas de Seguridad del Estado para expulsar ilegales, en material de derogación de la legislación izquierdista... Hemos sido traicionados", ha afeado.

En este contexto, ha advertido de que, si toca, en Andalucía Vox no va "a formar parte de ningún gobierno que no garantice una clara alternativa a la izquierda en España" y que no sirva "para un cambio de verdad" en la comunidad.

Cuestionado por si cree que existe una posibilidad de un acuerdo entre PP y PSOE en esta región, ha afirmado que lo teme porque los 'populares' "coquetean" con eso. "Vemos que es un debate permanente que se alienta desde la propia dirección nacional del PP, que añora el bipartidismo, que vive instalada en la nostalgia, que no se ha dado cuenta que España ha cambiado y que hay nuevas opciones políticas y que lo que pasó, pasado está", ha criticado.

Por otro lado, Abascal ha lamentado la "gigantesca hipocresía" en el caso del presunto espionaje al independentismo con el programa Pegasus. "Parece que los mismos que los quieren legales en el Congreso los espían. Sería intolerable espiar a partidos que son legales. No puedes espiar a quien no has ilegalizado", ha aseverado.

Por ello, ha llamado a "ilegalizar" y "espiar" a estas personas "pero no por capricho de Vox sino porque son enemigos del orden constitucional". "Queremos que se les espíe legalmente. Que se les espíe más", ha demandado.