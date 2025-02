Abascal se envalentona y condiciona los gobiernos de Feijóo a la relación de los 'populares' y los socialistas en Bruselas

Tras la cumbre de los Patriots este fin de semana en Madrid, Vox dice haber salido reforzado pues asegura continúa "creciendo en influencia nacional e internacional". Es todo una incógnita si será así en la práctica, pero donde sí hemos visto ese refuerzo es a la hora de amenazar a los gobiernos regionales del Partido Popular (PP) de Alberto Núñez Feijóo.

Para Abascal "no puede haber una acuerdo de presupuestos si no hay una ruptura explícita y pública de todos aquellos gobiernos que necesiten de nuestros presupuestos (...) con los acuerdos pactados en Bruselas entre 'populares' y socialistas". Mientras tanto desde el PP dicen tener claro con quien se quieren alinear en Europa, como son "el Partido Popular Europeo (PPP) o con los liberales europeos", ha detallado la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

Esta es la primera vez que Abascal pretende condicionar los gobiernos regionales del PP con lo que hagan o no en Europa. Si bien las decisiones del PPE que lidera la también presidenta de la Comisión Europea (CE), Ursula Von der Leyen, escapen de las manos de Feijóo, los 'populares' dicen que no se moverán de su posición ya que "no ha cambiado nada, afortunadamente", ha explicado este lunes el portavoz del PP, Borja Sémper.

Por su lado, Vox quiere que los Patriots sean una alternativa en Europa al actual pacto conservador-socialista, mientras su líder Abascal carga contra la relación de Feijóo con Von der Leyen. De hecho, cada vez se muestra más envalentonado a la hora de hablar del PP como un enemigo y sus "disparos" desde "Génova, 13" -dirección de la sede madrileña del PP- y "la quinta columna de la Puerta del Sol" que representa Ayuso.

Precisamente, la baronesa 'popular' no ha dudado en criticar que "lo que se ha visto este fin de semana es la obsesión que tiene Vox de ir contra el PP". Una obsesión de la que también ha hablado Sémper, pues considera que la formación de Abascal "está obsesionada con hacer la oposición al PP". En definitiva, para el portavoz las declaraciones de Abascal no son más que una estrategia para "hacer oposición a la oposición".