Ábalos presentará alegaciones por escrito contra el suplicatorio y las defenderá el 13 de enero en el Congreso

El exministro José Luis Ábalos presentará por escrito sus alegaciones a la solicitud del suplicatorio del Tribunal Supremo y comparecerá el lunes 13 de enero ante la Comisión del Estatuto de los Diputados para defenderlas personalmente. Así lo ha anunciado en la red social X, donde ha señalado que ha comunicado esa doble decisión a la Comisión este mismo viernes.

"No he dejado de dar la cara y he comparecido ante la opinión pública y voluntariamente ante las instituciones que así me lo han permitido", ha defendido el que fuera titular de Transportes. Tanto, añade, para dar explicaciones sobre el caso Delorme -conocido popularmente como 'caso Koldo'- como para defender su inocencia y su honorabilidad. "Y esta vez no iba a ser distinto", subraya.

La Comisión del Estatuto de los Diputados del Congreso inició el pasado viernes la tramitación del suplicatoriosolicitado por el Tribunal Supremo para Ábalos en relación con el caso Koldo y citó al exministro el 13 de enero por si quería defenderse ante esa petición.

El suplicatorio es un requisito por el que la Justicia pide al Congreso o al Senado actuar contra algún miembro del Poder Legislativo y sin su aprobación no puede ser procesado. En este caso, el Supremo lo ha solicitado al Parlamento al apreciar en la actuación de Ábalos indicios de delitos de organización criminal, tráfico de influencias, cohecho y malversación en el marco del 'caso Koldo'.

La Comisión dio a Ábalos un plazo que termina el mismo día 13 a las 10:00 horas para presentar las alegaciones que considere oportunas. Además, convocó para las 12:00 horas de ese mismo día una nueva reunión por si, como finalmente ha ocurrido, el exministro deseaba comparecer ante ella y defenderse verbalmente.

Los siguientes pasos

Tras la comparecencia, la Comisión volverá a reunirse a las 16:00 horas para cerrar sus conclusiones, que se someterán más tarde a votación por el Pleno de la cámara. De acuerdo con el Reglamento del Congreso, el suplicatorio será sometido a votación en el primer pleno ordinario que tenga previsto celebrar la cámara, por lo que ese trámite se completaría ya en febrero.

En el plazo de ocho días, contados a partir del acuerdo del Pleno que concede o deniega la autorización solicitada, la presidenta del Congreso, Francina Armengol, deberá dar traslado del mismo al Supremo, advirtiéndole de la obligación de comunicar a la cámara los autos y sentencias que se dicten y que afecten personalmente al diputado.

El Grupo Socialista ya ha avanzado que votará a favor del suplicatorio, por lo que este saldrá previsiblemente adelante, mientras que la defensa del exministro ha pedido al alto tribunal la nulidad de la causa al considerar que el juez ha vulnerado sus derechos fundamentales porque entiende que la Guardia Civil interceptó ilegalmente sus comunicaciones.