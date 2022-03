Ucrania busca que Rusia retire sus tropas y vuelva a la posición del 24 de febrero, manteniendo así su presencia en Crimea, Donetsk y Lugansk. Así lo ha trasladado Volodimir Zelenski, que ha señalado que el objetivo es "reducir lo más posible la cifra de víctimas y la duración de esta guerra". "Queremos que las tropas rusas se retiren a los territorios de compromiso, anteriores al ataque", ha agregado en una entrevista con varios periodistas rusos.

Así, el presidente ucraniano asegura ser consciente de que "es imposible obligar a Rusia a liberar totalmente los territorios porque llevaría a la Tercera Guerra Mundial". "Esto es lo que digo: es un compromiso. Volved a donde todo empezó e intentaremos resolver la difícil cuestión del Donbás", ha apuntado al respecto.

En la misma entrevista ha acusado al presidente ruso de "retrasar" cualquier solución posible y ha dejado claro que la primera condición para llegar a cualquier acuerdo es que las tropas se retiren. Precisamente, hoy comienza una ronda de negociaciones de tres días entre las dos delegaciones en Turquía.

En este sentido, el líder ucraniano ha señalado durante un discurso a la nación que buscará "la paz sin demora" en esta nueva ronda de negociaciones, y en la entrevista con los periodistas rusos ha afirmado que está dispuesto a aceptar un estatus neutral y no nuclear. "Las garantías de seguridad y el estatus neutral y no nuclear de nuestro estado. Estamos dispuestos a aceptarlo. Este es el punto más importante", ha señalado, tal y como recoge la cadena 'CNN'. Sí ha hecho hincapié en que "cualquier acuerdo tendría que ser sometido al pueblo ucraniano en un referéndum".

El líder del Gobierno ucraniano ha manifestado, además, su disposición a pactar un nuevo intercambio de prisioneros antes, incluso, del fin de las hostilidades: "Se están preparando listados. Sé que nuestro ejército está realizando listas. Tenemos datos de todos los que están retenidos", ha aseverado. El pasado 24 de marzo se consumó el primer intercambio de prisioneros de guerra.

En cuanto a las bajas, ha denunciado que los rusos no permiten recoger los cuerpos de los ucranianos abatidos, pero tampoco recogen a sus propios muertos. "No sé qué pensarán los padres de estos jóvenes. No son ganado. ¿Por qué tienen miedo?", ha reprochado.

Por otra parte, Zelenski ha manifestado su disposición a firmar acuerdos de respeto mutuo a los idiomas de los países vecinos, a sus valores históricos y culturales, y ha revelado que este tema está siendo tratado en las negociaciones bilaterales con Rusia: "Se está hablando del idioma ruso para que se respeten los idiomas de los pueblos de los vecinos. Me interesa este acuerdo. Me interesan Rusia, Hungría, Polonia, Rumanía,... Tenemos muchas cuestiones históricas diferentes, muchas minorías nacionales".