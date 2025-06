Zelenski carga contra Rusia por "jugar con la diplomacia" y exige a Trump que sea "decisivo" para buscar un acuerdo de paz

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, ha criticado este sábado la falta de seriedad de su homólogo ruso, Vladimir Putin, de cara a la siguiente ronda de negociaciones de paz, que se celebrará la próxima semana en Estambul. El mandatario también ha instado al Kremlin a acogerse a la vía diplomática y comprometerse a buscar una solución al conflicto que ambos países mantienen desde 2022. Además, ha pedido a Estados Unidos que juegue un papel "decisivo" para establecer un marco que permita que estas conversaciones sean fructíferas.

"Hasta el momento, no hay información clara sobre qué planean exactamente los rusos traer a Estambul. Nosotros no la tenemos, Turquía no la tiene, Estados Unidos tampoco, ni tampoco otros socios. A estas alturas, la cosa no parece nada seria", ha lamentado el dirigente ucraniano.

Zelenski ha asegurado que en las últimas horas ha podido trasladarle sus preocupaciones a su homólogo turco, Recep Tayyip Erdogan, y le ha pedido a sus aliados europeos y norteamericanos su contribución para poner en marcha "nuevas iniciativas" para "contribuir a la diplomacia".

Además, Zelenski le ha exigido a Putin que "deje de jugar con la diplomacia" y ha mostrado su confianza en que "la parte estadounidense sea decisiva en el tema de las sanciones para contribuir a un mayor acercamiento a la paz". "Todo el mundo quiere que la diplomacia funcione y que se logre un alto el fuego real. Todos quieren una paz seria, y Rusia debe estar de acuerdo. Ese debería ser el orden del día de las reuniones. Ya hemos presentado nuestro orden del día", ha añadido.

El pasado 16 de mayo, Rusia y Ucrania se reunieron de manera directa en Estambul más de tres años después de un primer intento infructuoso en la misma ciudad turca, aunque el presidente ruso, Vladimir Putin, se negó a encabezar la delegación rusa. En esta ocasión, lograron acordar únicamente un intercambio masivo de mil prisioneros por cada parte, que se completó el fin de semana pasado de manera exitosa.