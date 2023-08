La víctima de la violación grupal de Palermo, tras el acoso que está recibiendo en redes sociales, ha roto su silencio. A través de un mensaje publicado en sus redes sociales, se muestra "cansada": "Me estáis llevando a la muerte''. La joven de 19 años ha tenido que aguantar que se ponga en duda su palabra y que se atrevan a decir que ella consintió.

La joven afirma: ''Ya no tengo ganas de luchar, ni por mí ni por los demás. Incluso sin esos comentarios no puedo más''. Los propios agresores, que la arrastraron hasta este lugar para violarla por turnos, han admitido que ella pidió que pararan, que se llegó a desmayar y que no quería. Sin embargo, el odio lo recibe ella a través de Internet.

En la misma publicación decía: ''Si logro acabar con esto, siempre llevaré en mi corazón a todos aquellos que quisieron ayudarme''.

Además, hace sólo unos días, uno de sus agresores, el único que era menor cuando la violaron, presumía en redes sociales de cuántas chicas le habían escrito tras su puesta en libertad. Mensajes como estos le han costado volver a ser detenido y aseguraba que ''las cosas bonitas se hacen con amigos''.

Las amenazas de familiares y las del resto de los agresores obligaron a poner protección policial a la víctima, que también ha tenido que abandonar Palermo.