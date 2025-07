La UNRWA denuncia tener el equivalente a 6.000 camiones de comida y medicinas esperando para entrar en Gaza

El comisario general de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo (UNRWA), Philippe Lazzarini, ha denunciado que cuentan con "el equivalente a 6.000 camiones cargados de alimentos y suministros médicos en Jordania y Egipto" esperando para entrar en la Franja de Gaza. Por ello, insta a Israel a "permitir que los socios humanitarios brinden asistencia humanitaria sin restricciones ni interrupciones" en el enclave palestino, sumido en la hambruna.

"La gente de Gaza no está ni muerta ni viva, son cadáveres andantes", es la frase con la que Lazzarini ha arrancado la publicación en redes sociales, que asegura pertenecen a un colega de la Franja. Tras ello ha subrayado, en línea con los últimos hallazgos de la UNRWA, que "uno de cada cinco niños está desnutrido en la ciudad de Gaza y los casos aumentan cada día".

Entonces, ha explicado que "cuando la desnutrición infantil aumenta, los mecanismos de afrontamiento fallan, el acceso a los alimentos y a la atención desaparece, y la hambruna comienza a desarrollarse silenciosamente". Algo que ya ya sucede en toda la Franja, cuyas autoridades han cifrado en 115 los fallecidos por hambre. La mayoría de ellos son niños.

Si bien ha lamentado que la mayoría de los niños palestinos "están demacrados, débiles y corren un alto riesgo de morir si no reciben el tratamiento que necesitan con urgencia", también destaca que la situación también está afectado a "aquellos que intentan salvar vidas en el enclave devastado por la guerra". Entre ellos, "los trabajadores sanitarios de primera línea de UNRWA" que, asegura, "sobreviven con una pequeña comida al día (...) si es que comen algo".

En ese sentido, Lazzarini ha recordado que "cada vez más personas se desmayan de hambre mientras trabajan", lo cual le lleva a recordar "cuando los cuidadores no encuentran suficiente para comer, todo el sistema humanitario se derrumba", pero también las familias. Y es que "los padres tienen demasiada hambre para cuidar de sus hijos", pues "no tienen energía, comida ni medios para seguir los consejos médicos". "Las familias ya no pueden hacer frente a la situación, se están desintegrando, son incapaces de sobrevivir. Su existencia está amenazada", ha concluido.