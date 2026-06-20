Trump presenta el nuevo Air Force One regalado por Qatar: "Es el avión más lujoso del mundo"

Fotografía difundida por la Fuerza Área de EE.UU. del nuevo Air Force One, un Boeing 747-8, en su primera exhibición pública este viernes, en la Base Conjunta Andrews, el aeródromo militar situado a las afueras de Washington (EE.UU.)

Los detalles La aeronave fue donada por la Casa Real qatarí como muestra de agradecimiento por el apoyo de EEUU en el contexto de las tensiones que ha mantenido con otros países árabes durante los últimos años.

Donald Trump ha presentado el nuevo avión presidencial, un Boeing 747-8 donado por la Casa Real de Qatar y remodelado por 400 millones de euros. Este avión sustituirá al anterior Air Force One, que ha servido durante 35 años. Trump lo describió como "el avión más lujoso del mundo" y destacó su exclusividad. Pintado con los colores de la bandera estadounidense, encabezará el desfile aéreo del Día de la Independencia en Washington. La donación de Qatar, un aliado estratégico en Oriente Medio, generó críticas y dudas sobre la seguridad nacional, pero el Pentágono aceptó el regalo. La aeronave, denominada VC-25B Bridge, realizará vuelos de certificación antes de unirse formalmente a la flota presidencial.

Donald Trump tiene nuevo avión presidencial. Se trata de un Boeing 747-8 que fue donado por la Casa Real de Qatar y cuya remodelación, valorada en 400 millones de euros, le ha permitido sustituir al anterior 'Air Force One', que dejará de ser utilizado para transportar al presidente de EEUU. El propio líder republicano se encargó este vieres de presentarlo oficialmente, catalogándolo ante los medios de comunicación como "el avión más lujoso del mundo".

Bajando por la escalinata del avión en la Base Conjunta Andrews de Washington, el líder republicano mostró al mundo la aeronave presidencial con la que se desplazará en sus viajes oficiales a partir de ahora. "No habrá nunca un avión como este. Es único", aseguró.

El avión ha sido pintado con los colores rojo, azul y blanco de la bandera de barras y estrellas a petición del propio Trump antes de comenzar su uso como aeronave presidencial. Sustituirá al actual modelo Air Force One, que ha estado en servicio durante 35 años y ha transportado a los presidentes estadounidenses desde el inicio de la década de 1990. En ese avión, un Boeing 747-200B, Trump efectuó en l a madrugada del viernes su último vuelo, desplazándose de regreso a Washington tras asistir a la cumbre del G7 en Francia.

Este avión estará presente en el desfile aéreo del Día de la Independencia que tendrá lugar el próximo 4 de julio en Washington, cuando EEUU celebrará sus 250 años de historia, tal y como ha anunciado el propio Trump: "Tendremos muchos aviones sobrevolando el Capitolio y la Casa Blanca, y este encabezará la formación".

La donación de Qatar, en entredicho

El avión fue donado por Qatar, aliado estratégico de EEUU en Oriente Medio, como muestra de agradecimiento por el apoyo de Washington en las tensiones que el país ha mantenido con varios estados árabes, especialmente Arabia Saudí, durante los últimos años. Pese a las críticas que esta donación levantó en Estados Unidos y las dudas sobre si amenazaba la seguridad nacional, el Pentágono acabó aceptando el regalo.

La aeronave, que ha recibido la denominación de VC-25B Bridge, iniciará en los próximos días una serie de vuelos de certificación antes de incorporarse formalmente a la flota encargada del transporte del presidente estadounidense. Una vez superadas las pruebas, se convertirá en la encargada de transportar a Trump por el mundo.

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