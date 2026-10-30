Trump llama "repugnante" a un periodista tras preguntarle por la cancelación de sus mítines: "Póngase en forma, tiene un aspecto horrible"

Los detalles Un reportero de Reuters ha cuestionado al líder republicano sobre los motivos por los que ya no tenía previsto acudir a un acto en Kansas y le ha preguntado si la decisión tenía algo que ver con estar "harto de viajar" o con el "cansancio".

Donald Trump ha protagonizado un enfrentamiento con la prensa al arremeter contra un periodista de Reuters que le preguntó si la cancelación de un mitin en Kansas estaba relacionada con su cansancio por los continuos viajes. El presidente calificó al reportero de "repugnante" y criticó su aspecto físico, además de desacreditar al medio. El incidente ocurrió a su llegada a la base Andrews, tras un mitin en Carolina del Sur. Aunque Trump había cancelado mítines en Iowa y Kansas, finalmente los retomará, según confirmó una fuente cercana, destacando su aprecio por sus seguidores.

Donald Trump ha vuelto a protagonizar un enfrentamiento con la prensa. El presidente de Estados Unidos ha arremetido contra un periodista de la agencia Reuters después de que este le preguntara si la cancelación de uno de sus mítines en Kansas estaba relacionada con el cansancio del mandatario por sus continuos viajes. "Es repugnante. Póngase en forma. Tiene un aspecto horrible", ha respondido el republicano, que también ha aprovechado para desacreditar al medio de comunicación.

El encontronazo se ha producido este jueves a la llegada del presidente a la base Andrews, en Washington, después de participar en un mitin en Carolina del Sur. Durante la ronda de preguntas, un reportero de Reuters ha cuestionado a Trump sobre los motivos por los que ya no tenía previsto acudir a otro acto en Kansas y le ha preguntado directamente si la decisión tenía algo que ver con estar "harto de viajar".

La pregunta no ha sentado bien al presidente, que ha interpretado la cuestión como un cuestionamiento sobre su estado de salud: "Eres un tipo enfermo. Por cierto, Reuters es terrible", ha comenzado respondiendo, antes de dirigirse personalmente al periodista y criticar también su aspecto físico.

"Me dijo: 'No va a ir a Kansas, señor. ¿Se encuentra bien?'. Me ha estado siguiendo durante dos semanas. Me siento perfecto. Es repugnante. Póngase en forma. Tiene un aspecto horrible. Gracias", ha añadido Trump, que ha negado que su estado físico tenga relación con la suspensión de los actos.

La polémica llega después de que el presidente cancelara los mítines que tenía previstos para este fin de semana en Iowa y Kansas. La decisión había alimentado las preguntas sobre el cansancio del mandatario, especialmente después de sus últimos desplazamientos y apariciones públicas.

Sin embargo, Trump ha dado marcha atrás y retomará finalmente los actos previstos en ambos estados. Según ha confirmado a EFE una fuente cercana al presidente, Trump "adora a sus seguidores" y, además de los mítines consecutivos en Kansas e Iowa, tiene previsto realizar cerca de 20 encuentros telefónicos.

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