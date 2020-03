Las personas con síntomas de coronavirus en las comunidades de Madrid y La Rioja, así como en Vitoria y Labastida (Álava) y Miranda de Ebro (Burgos), serán sometidas a las pruebas para detectar el COVID-19 después de que Sanidad haya considerado a estas zonas "de transmisión comunitaria".

Hasta ahora no bastaba con tener síntomas para que se hiciera la prueba, ya que había que cumplir una serie de requisitos, como haber estado en una zona de transmisión comunitaria, que no incluía ningún territorio en España. El Ministerio de Sanidad ya ha incluido a estas zonas como áreas "con evidencia de transmisión comunitaria" para la definición de caso de COVID-19, que se suman a Italia, ya no solo el norte sino todo el país, los departamentos de Haut-Rhin y l'Oise, en Francia; y el de Heinsberg, en Alemania. Además, figuran China (incluyendo Hong Kong y Macao), Corea del Sur, Japón (en concreto la isla de Hokkaido), Singapur e Irán.

Cuadro clínico compatible

El Ministerio, en un documento sobre el "Procedimiento de actuación frente a casos de infección por el nuevo coronavirus", actualizado este jueves, considera casos en investigación los que cumplan una serie de requisitos. Entre ellos, tener un cuadro clínico compatible con infección respiratoria aguda (tos, fiebre, disnea) de cualquier gravedad, y en los 14 días previos al inicio de los síntomas haber residido o viajado en áreas con evidencia de transmisión comunitaria.

Estas áreas se han ampliado ahora a las comunidades de Madrid y La Rioja, así como en las localidades de Vitoria y Labastida (Álava) y de Miranda de Ebro (Burgos), de ahí que las personas de estas zonas con síntomas compatibles con el COVID-19 serán sometidas a la prueba.

Además, haber tenido contacto "estrecho" en los últimos catorce días con un caso probable o confirmado es otro de los requisitos para ser considerado caso en investigación. También cualquier persona "atendida en la urgencia hospitalaria o que se encuentre hospitalizada, y presente signos y síntomas de infección respiratoria aguda de vías bajas", entre otros.