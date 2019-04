Theresa May: "He autorizado un ataque coordinado y selectivo para degradar la capacidad de armas químicas del régimen sirio"

TRAS EL ATAQUE A SIRIA

Mensaje unánime de Reino Unido y Francia. Macron asegura que no tolerarán la banalización del uso de armas químicas. Es un peligro para todos. La primera ministra británica, May asegura que no había otra alternativa. El tiempo de la diplomacia ha terminado y no se ha cumplido con el control internacional de armas químicas.