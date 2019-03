Theresa May adelanta las elecciones generales en Reino Unido para el 8 de junio

ASÍ LO HA DICHO EN RUEDA DE PRENSA

La primera ministra británica, la conservadora Theresa May, ha anunciado que ha decidido convocar elecciones generales anticipadas para el próximo 8 de junio. En una inesperada declaración en su residencia oficial de Downing Street, May comunicó su decisión de no esperar hasta 2020, el año previsto para la próxima cita electoral.