Stephen Jones y Chris Parker, dos sintecho de Mánchester convertidos en héroes tras el atentado

Stephen Jones dormía en una calle adyacente al Manchester Arena cuando la explosión le despertó, mientras que Chris Parker mendigaba en la zona aprovechando la cantidad de gente que había con motivo del concierto de Ariana Grande.

Ambos se convirtieron en héroes de la tragedia tras ayudar a las víctimas en los primeros minutos después del atentado."Eran niños, muchos de ellos llenos de sangre que gritaban y lloraban", explicó a la cadena de televisión ITV, Stephen Jones, un hombre que vive en la calle desde hace más de un año.

"Tuvimos que retirar los clavos de los brazos, inclusive del rostro de una pequeña", agregó, dejando claro que "el hecho de que sea un sintecho, no implica que no tenga corazón". "Es puro instinto ir a ayudar", sentenció.

Stephen Jones cuenta que lo que vio le impide dormir, sobre todo los cuerpos sin vida de los niños en el suelo y las madres conmocionadas a su lado.

Por su parte, Chris Parker, de 33 años, contó a la agencia británica Press Association que la fuerza de la explosión lo tiró al suelo. "Primero caí al suelo y después me levanté y en lugar de huir, mi instinto me empujó a correr e intentar ayudar", dijo al borde de las lágrimas.

Cuando llegó, el lugar estaba lleno de gente tirada en el suelo. "Vi una niña pequeña, ya no tenía piernas. La envolví con una camiseta y le pregunté: '¿Dónde esta tu mamá y tu papá?", contó. La niña respondió que su papá estaba en el trabajo y que su madre estaba arriba, en la sala.

Parker también intentó ayudar a una mujer de unos 60 años con graves heridas en la cabeza y las piernas. "Ella murió en mis brazos. Tenía unos 60 años y me dijo que había venido con su familia. Desde entonces no he parado de llorar", explica Chris.

"El suelo estaba lleno de pernos y tuercas. Algunas personas tenían agujeros en la espalda", describe este sintecho, quien explica que los recuerdos que tiene son los gritos y el olor. "Son los gritos lo que no consigo olvidar y también el olor . No quiero decir esto pero se sentía el olor de la carne chamuscada".

Tras conocer estas historias, muchos usuarios en Internet se unieron para realizar una colecta a favor de cada uno de estos héroes, tanto que para Stephen Jones ya han conseguido más de 10.890 euros y para Chris, más de 11.600 euros. Michael Johns, que lanzó la iniciativa para Chris, afirma que es necesario ayudar "a una de las personas más vulnerables" de la sociedad, que mostró mucho "valor y altruismo".