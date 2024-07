No castigar la venta de niños en caso de "necesidad" y siempre que no sea "una actividad habitual". Es la escandalosa propuesta de un senador del partido de Javier Milei en Argentina, Juan Carlos Pagotto, que pretendía abrir así la puerta a legalizar la venta de menores pobres, sembrando la polémica en un país que sigue consternado la búsqueda de Loan, el niño de cinco años desaparecido desde hace más de tres semanas.

En medio de este caso, y mientras la Cámara Alta debatía sobre las penas por la trata, Pagotto trató de colar esta propuesta para legalizarla, planteando "una salvedad" por la que "se exime o tienen una excusa absolutoria los padres siempre y cuando eso no constituya una actividad habitual". Lo hizo argumentando que hay familias "que tienen ocho o nueve hijos, alguna vez han 'dado' a algún chico y si nosotros los sancionamos dejamos todo el resto de la familia sin protección".

Así, propuso que de la pena "de cuatro a 10 años a quien reciba o entregue un menor de edad mediando precio, promesa de retribución o cualquier tipo de contraprestación" quede exento el progenitor que entregue a su hijo "cuando mediare estado de necesidad". Es decir: legalizar la venta de niños pobres.

La propuesta de este senador se produce precisamente cuando Argentina sigue con preocupación la búsqueda de Loan, un caso en el que ya hay siete detenidos, incluidos un policía y dos tíos del pequeño, que fue visto por última vez el 13 de junio en una comida familiar. Desde entonces ya son más de tres semanas de búsqueda incansable y manifestaciones pidiendo su vuelta, pero los días pasan y lo único que aparecen son nuevos sospechosos, mientras no se descarta ninguna hipótesis, incluida la venta del pequeño.

Algo habitual, según el senador Pagotto, que aseveró en la cámara que "en este país se venden niños, no solamente para trata, sino con fines de adopción, un montón de supuestos, hasta tráfico de órganos".

Lo que propuso en el Senado no es una idea aislada, sino que el propio Milei ya abrió la puerta en este sentido antes de ser presidente, cuando planteó que "las adopciones fueran un mercado libre y no un mercado regulado por el Estado". "Vas a ver cómo aquellas que quedan embarazadas, aun cuando no quieren, van a encontrarle una salida", afirmó entonces el presidente argentino.

Según Unicef, siete de cada 10 menores argentinos son pobres y dos millones viven en una pobreza extrema, que no ha dejado de crecer desde la llegada del mandatario ultra al poder.