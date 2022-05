En el septuagésimo día de guerra, el Ejército ruso continúa intensificando su ofensiva en el este y sur de Ucrania, aunque sus ataques también han afectado en las últimas horas a otras regiones del país donde se centraron en destruir infraestructuras, especialmente estaciones ferroviarias y puentes, según ha informado el Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas de Ucrania en su página de Facebook. El parte castrense explica que "con el objetivo de destruir la infraestructura de transporte de Ucrania, el enemigo disparó misiles contra instalaciones en las regiones de Dnipropetrovsk, Kirovogrado, Leópolis, Vinnytsia, Kiev, Zakarpattia, Odesa y Donetsk", lo que indica que los ataques afectaron prácticamente a todo el país.

Además, como en anteriores jornadas, "desde las 06:00 horas (local) del 4 de mayo, las tropas rusas no dejan de realizar operaciones ofensivas en la Zona Operativa del Este para establecer el control total sobre el territorio de las regiones de Donetsk y Lugansk, y mantener el corredor terrestre con Crimea, temporalmente ocupada", ha asegurado el mando militar. Donetsk y Lugansk, las dos regiones prorrusas y autoproclamadas repúblicas independientes, reconocidas por Moscú, son el centro en los últimos días de los bombardeos rusos. En "dirección a Slobozhansky, el enemigo ha disparado artillería y morteros sobre Járkov y Protopopivka, y realizó un reconocimiento aéreo en el área de Kutuzivka y Oleksandrivka en el distrito de Barvinkove, también en la región de Járkov", limítrofe con Lugansk.

En dirección a Donetsk y Tavriysky, los invasores disparan contra las unidades de las tropas ucranianas para frenar sus acciones, agregó el alto mando militar. En la sitiada Mariupol, a orillas del mar de Azov, las tropas rusas continúan lanzando ataques aéreos y disparando contra posiciones ucranianas en el área de la acería Azovstal, donde aún se refugian cientos de civiles y soldados ucranianos, algunos pertenecientes al regimiento de Azov. Según el Estado Mayor, "más de cien cuerpos de militares movilizados por el ejército ruso han sido eliminados en la región de Zaporiyia (al norte de Mariúpol) y fueron llevados a la morgue central en Horlivka, en la región de Donetsk".

Por su parte, el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, aseguró que, pese a los continuos ataques sobre la zona por parte de las tropas rusas, su Gobierno trabaja "todos los días" para evacuar a todas las personas que quedan en la sitiada ciudad de Mariupol, lo que incluye las instalaciones de la planta siderúrgica de Azovstal. En una de sus intervenciones habitules, en esta ocasión difundida anoche y reproducida por la agencia local Ukrinform, Zelenski recordó que este martes lograron evacuar de esa ciudad, al borde del mar de Azov, a 156 personas. Unas personas que celebraban con verdadera euforia haber logrado escapar de las garras del terror.

"Cuando pudimos salir, vi el sol por segunda vez en dos meses", ha explicado a laSexta Yelena Tsybulchenko, evacuada ucraniana que ha relatado a su llegada a Zaporiyia el infierno que han vivido estas semanas encerrados en la acería. "Todas las noches nos acostábamos y pensábamos si sobreviviríamos", ha agregado. También Tatyana confiaba a esta cadena su esperanza de poder "comenzar una vida desde cero" tras salvar su vida de una más que posible tragedia. En este primer convoy han viajado solo mujeres, niños y bebés, entre ellos uno de tan solo seis meses a quien su madre llevaba pegado a ella, así como personas mayores como Valentina, que a sus 70 años contaba a laSexta cómo que ha vivido en un búnker dentro de la acería con 71 personas más y que la primera vez que intentó salir, las tropas rusas empezaron a bombardear.

Las tropas rusas no se adhieren a los acuerdos. Continúan los ataques masivos en Azovstal. Están tratando de asaltar el complejo

El mandatario agradeció su esfuerzo a todas las personas que hicieron posible esa evacuación y anunció que seguirán "haciendo todo lo posible para sacar a toda nuestra gente de Mariupol y Azovstal. Es difícil. Pero necesitamos a todos los que se quedan allí: civiles y militares". "No hubo un día en que no abordáramos este problema, en que nuestra gente no lo hiciera", precisó el presidente ucraniano. Pero se quejó de que, a pesar de haber logrado algún tímido alto el fuego, "actualmente, las tropas rusas no se adhieren a los acuerdos. Continúan los ataques masivos en Azovstal. Están tratando de asaltar el complejo. Y, por ello, me han dicho muchas veces que nadie puede salvarse. Que es imposible".

Sin embargo, prosiguió, "hoy hay 156 personas en Zaporiyia (evacuada este martes de Azovstal). Esto no es una victoria todavía, pero ya es un resultado. Y creo que existe la posibilidad de salvar a los demás”, dijo. En otro mensaje en su cuenta de Telegram, publicó varias fotografías que describen la destrucción que está ocasionando sobre el país el continúo bombardeo por parte del ejército ruso, que inició la invasión de Ucrania el pasado 24 de febrero.

Son siete fotografías en las que se ven varias zonas urbanas del país completamente arrasadas por las bombas y un tren en el que viaja una niña que, al parecer, huye de los ataques a lugares más seguros. "Todo el mundo libre se unió para que nadie justificara el nazismo. Para que nadie mate a niños. Para que nadie destruya ciudades pacíficas, como hace Rusia", dice Zelenski en el mensaje con el que acompaña las instantáneas.

La ONU celebra la evacuación

También el secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, ha celebrado la evacuación de 156 civiles de Azovstal. "El secretario general se congratula de que más de 100 civiles hayan sido evacuados con éxito de la planta siderúrgica de Azovstal en Mariúpol, en una operación coordinada con éxito por las Naciones Unidas y el Comité Internacional de la Cruz Roja", ha dicho. Guterres también ha subrayado que espera que la coordinación con Kiev y Moscú conduzca a más pausas humanitarias que permitan a los civiles un paso seguro lejos de los combates y que la ayuda llegue a la población con mayores necesidades.

Por su parte, la vice primera ministra ucraniana, Irina Vereshchuk, confirmó en la noche de este martes en su perfil oficial de Telegram un nuevo corredor humanitario este miércoles en la ciudad a partir de las 8 de la mañana (hora local). Después de semanas de asedio en la acería, en el sur de Ucrania, las tropas rusas han irrumpido este martes en el complejo, según fuentes ucranianas citando a sus combatientes en la planta, tal y como ha recogido la agencia de noticias DPA.

"Toda la noche nos bombardearon desde el aire (...) y ahora Azovstal está siendo asaltado", ha dicho el comandante adjunto del Batallón Azov, Sviatoslav Palamar, según el diario Ukrayinska Pravda. Según los informes, dos civiles han muerto en el último ataque ruso. El alcalde de Mariúpol, Vadim Boichenko, ha confirmado este martes que aún hay 200 civiles atrapados en la planta metalúrgica. Las autoridades ucranianas han acusado a Rusia de impedir el traslado de los civiles que se encuentran en la zona a pesar de la apertura de un corredor humanitario. En todo Mariúpol permanecerían unas 100.000 personas, sin apenas servicios básicos por el asedio ejercido por las fuerzas rusas. Moscú aspira a culminar su conquista con vistas a establecer un corredor entre la región del Donbás y la península de Crimea.