Theresa May se distancia de Cameron y reta a Bruselas nombrando a Boris Johnson nuevo ministro de Exteriores

El exalcalde de Londres Boris Johnson ha sido nombrado nuevo titular de Exteriores del Reino Unido por la primera ministra, Theresa May. El político conservador, abanderado del 'Brexit' durante la campaña del referéndum del 23 de junio, será el jefe de la diplomacia británica durante las negociaciones con Bruselas para abandonar la Unión Europea (UE).

La segunda 'Dama de Hierro', decidida a ir con todo a por el 'Brexit', ha presentado un gabinete muy duro con Europa. De él forma parte también el euroescéptico David Davis como ministro especial para negociar la salida del Reino Unido de la Unión Europea.

Johnson, que durante meses fue uno de los principales nombres en las apuestas para sustituir a David Cameron como líder del Partido Conservador, renunció de forma inesperada a concurrir a las elecciones internas de los "tories". Consu nuevo cargo, el nuevo ministro de Exteriores ha afirmado sentirse "orgulloso de participar en esta gran oportunidad para hacer de nuestra nueva relación con Europa y el mundo todo un éxito".

El antiguo primer edil de la capital británica, por primera vez miembro del gabinete del Gobierno como ministro, sustituye al frente del Foreign Office a Philip Hammond, que fue designado por su parte nuevo titular de Economía. Al contrario que May y Hammond, que defendieron la permanencia en la UE en la campaña previa al plebiscito, Johnson rompió con la postura oficial del Ejecutivo de Cameron para promover la ruptura con Bruselas.

Sin embargo, este nuevo nombramiento no ha contentado a muchos líderes europeos. El ministro alemán de Exteriores, Frank-Walter Steinmeier, ha calificado a Johnson como "uno de esos políticos irresponsables que dieron la espantada después del referéndum", y ha declarado que este nombramiento le parece "escandaloso".

Pero no en el nuevo gabinete de May no todos son eurófobos. El nuevo ministro británico de Hacienda, Philip Hammond, representa el lado suave de este Gobierno. Contrario al 'Brexit', su mano izquierda amenizará el divorcio con la Unión Europea, y ha reiterado que "no hay prisa por activar el artículo 50".

El todavía ministro de Sanidad, Jeremy Hunt, ha destacado las similitudes entre Theresa May y Angela Merkel y ha subrayado que esa actitud es "ideal para estas negociaciones".

Por su parte, la canciller alemana ha invitado a May a Alemania para buscar "una relación amistosa". Lo mismo esperan los líderes de la Comisión y el Consejo Europeo, que la han felicitado por su investidura, aunque desconfían tras estos primeros nombramientos.

El nuevo Gobierno británico debe decidir cuándo activa el artículo 50 del Tratado de Lisboa, que iniciará la cuenta atrás de dos años para ejecutar la salida formal del Reino Unido del bloque comunitario. Boris Johnson ha acudido al número 10 de Downing Street, residencia y despacho oficial de la primera ministra, poco después de que May diera su primer discurso como jefa del Gobierno.

La exministra de Interior ha afirmado que el país afronta una etapa de "grandes cambios" y ha subrayado que su objetivo es encontrar un nuevo "rol" en el mundo para el Reino Unido tras el 'Brexit'.