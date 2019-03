Reino Unido eleva su alerta por terrorismo a "severa" por Siria e Irak

La ministra de Interior británica, Theresa May, ha anunciado que el Reino Unido ha elevado su alerta por terrorismo de "sustancial" a "severa" ante la evolución de los conflictos en Siria e Irak. El nuevo nivel de alerta es el cuarto grado en una escala de cinco y significa que un ataque terrorista es "altamente probable", si bien May subrayó que Londres no tiene información que apunte hacia un ataque "inminente".

