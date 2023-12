El rapero Sean Combs, conocido como Puff Daddy, P. Diddy y Brother Love, ha sido acusado por supuestamente participar en la violación en grupo de una chica de secundaria en su estudio de Nueva York en 2003. Esta es la cuarta acusación de agresión sexual contra el artista en las últimas semanas. Hasta ahora, el rapero ha negado todas las acusaciones.

Según la revista Rolling Stone, la víctima no identificada afirma que tenía 17 años cuando conoció a dos de los asociados de Combs en Detroit y fue trasladada en un jet privado desde Michigan al estudio del rapero en Nueva York, donde tres personas, entre ellas Combs, el presidente de Bad Boy Entertainment, Harve Pierre y un tercer hombre no identificado la violaron mientras perdía y perdía el conocimiento. En su declaración, la mujer afirma que fue sometida a “grandes cantidades de drogas y alcohol” y que los hombres se turnaron para violarla en el baño de un estudio.

El cantante ha roto su silencio sobre las demandas y ha negado las acusaciones justo después de que se presentase la demanda, afirmando su inocencia en todas las acusaciones de las últimas semanas, que, según dijo, provenían de "individuos que buscaban un pago rápido".

"Durante las últimas semanas, me he sentado en silencio y visto a la gente intentar asesinar mi personaje, destruir mi reputación y mi legado”, dijo Combs en una publicación en Instagram. “Permítanme ser absolutamente claro: no hice ninguna de las cosas horribles que se alegan. Lucharé por mi nombre, mi familia y por la verdad”, continuó.

Cuatro demandas en las últimas semanas

Esta es la cuarta demanda por agresión sexual presentada contra el cantante de I’ll Be Missing You en las últimas semanas. La primera demanda fue presentada por su exnovia Casandra Ventura, la cantante de R&B conocida como Cassie, quien lo acusó de violarla y golpearla a lo largo de una década. Sin embargo, los dos artistas anunciaron que habían llegado a un acuerdo el día siguiente.

La segunda supuesta víctima alegó que Combs la drogó y agredió sexualmente en 1991 y que el rapero también grabó los hechos difundió las imágenes. La acusación dijo que había sucedido mientras estaba en la universidad. La tercera demanda alegaba que Combs y el cantante Aaron Hall se turnaron para violar a una demandante y a su amiga después de un evento en Uptown Records a principios de los años 1990. Pierre también fue acusado de agredir sexualmente a una asistente ejecutiva en múltiples ocasiones entre 2016 y 2017.

La demanda más reciente contra Combs se presentó en virtud de la Ley de Víctimas de Violencia de Género de la ciudad de Nueva York, que otorga a los sobrevivientes de violencia de género una ventana retrospectiva de dos años para presentar demandas civiles contra sus abusadores, incluso después del plazo de prescripción. ha expirado. Las otras demandas se presentaron bajo una ley estatal similar que expiró el mes pasado, llamada Ley de Sobrevivientes Adultos.