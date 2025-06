Qué es la montaña de Fordo, la instalación nuclear subterránea de Irán atacada por EEUU

Estados Unidos ha iniciado un conflicto bélico con Irán tras bombardear tres de sus instalaciones nucleares: Fordo, Isfahán y Natanz. El presidente Donald Trump ha justificado la ofensiva como un esfuerzo para "hacer la paz" y ha advertido que los ataques podrían intensificarse. En Fordo, se utilizaron bombas anti-búnker GBU-57, capaces de penetrar profundamente bajo tierra. Sin embargo, Irán ha minimizado el impacto del ataque, afirmando que esperaban esta acción y que no ha causado daños irreversibles. Trump, por su parte, ha declarado que las instalaciones nucleares iraníes han sido "completa y totalmente destruidas", aunque Irán sostiene lo contrario.

Estados Unidos ha entrado en guerra contra Irán con el bombardeo que ha realizado a tres de sus instalaciones nucleares: Fordo, Isfahán y Natanz. Las bombas utilizadas contra Fordo han sido las bombas anti-búnker GBU-57, nunca antes utilizadas en un combate real, todo dentro de la ofensiva confirmada por el presidente Donald Trump contra "el matón de Oriente Medio" en busca -dice- de "hacer la paz". Si los iraníes no lo llevan a cabo, esos ataques serán "mucho más grandes y fáciles".

Pero, ¿por qué se han utilizado esas bombas en Fordo? ¿Qué tiene de especial ese enclave dentro de la guerra en la que Estados Unidos ha entrado en juego? Israel no había sido capaz de llegar hasta ahora a este enclave con sus ataques, una instalación nuclear que se cree que está a una mayor profundidad que el Eurotúnel que une Reino Unido con Francia.

Fordo está a casi 100 kilómetros al sur de Teherán y se trata de una planta de enriquecimiento de uranio situada en una zona montañosa cercana a la ciudad de Qom. Pensada inicialmente como una serie de túneles, esta planta está enterrada bajo una montaña; según el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), la planta había enriquecido uranio hasta el 83,7%, llegando a estar cerca del 90% necesario para crear armas nucleares.

Estados Unidos ha tenido que emplear estas bombas de más de 13.500 kilos, un dispositivo creado para alcanzar objetivos bajo tierra que solo pueden ser lanzados por bombarderos B-2 que están bajo el poder de Estados Unidos, única y exclusivamente. Estas bombas podrían penetrar alrededor de 60 metros bajo la superficie antes de explotar, lo que hace que tengamos una idea de lo profunda que puede llegar a estar esta base. Las fuerzas estadounidenses han lanzado seis de estas bombas contra Fordo, las cuales, según Trump, ha destruido "completa y totalmente" esta y las demás instalaciones atacadas.

Imagen de la instalación nuclear de Fordo (Irán)

Sin embargo, el régimen iraní han quitado hierro al ataque estadounidense, un ataque que ya esperaban desde hace tiempo, como ha detallado el asesor principal de Mohamad Ghalibaf, Mehdi Mohamadi. "Desde la perspectiva de Irán, no ha ocurrido nada particularmente sorprendente. Irán llevaba varias noches esperando un ataque contra Fordo. El sitio fue evacuado hace tiempo y no ha sufrido daños irreversibles en el ataque. Dos cosas son seguras: primero, el conocimiento no se puede bombardear y segundo, esta vez, el que apuesta pierde", ha trasladado. Y es que se cree que estos túneles con los que cuenta Fordo pueden llegar a estar a 90 metros bajo tierra, por lo que las bombas empleadas por los estadounidenses podrían haberse quedado cortas en ese objetivo.

Esto choca con las palabras que ha trasladado Trump tras el ataque. "Nuestro objetivo era la destrucción de la capacidad de enriquecimiento nuclear de Irán y detener la amenaza que suponía para el mundo el principal estado patrocinador del terrorismo. Esta noche puede reportar al mundo que los ataques fueron un espectacular éxito militar. Las principales instalaciones de enriquecimiento nuclear de Irán han sido completa y totalmente destruidas", ha asegurado el presidente estadounidense.

La Organización de la Energía Atómica de Irán ha confirmado los ataques a estas tres bases nucleares iraníes, algo que "contradice las leyes internacionales, especialmente el Tratado de No Proliferación Nuclear". La organización ha añadido que estos "brutales ataques" están "bajo la supervisión continua del Organismo Internacional de Energía Atómica, con base en el Acuerdo de Salvaguardias y el Tratado sobre la No Proliferación Nuclear".