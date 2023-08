Durante la madrugada de este jueves, el candidato a la presidencia de Ecuador Fernando Villavicencio ha sido asesinado en plena calle tras recibir varios disparos en unos hechos que han dejado a nueve personas heridas.

Tras los hechos, el presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, ha decretado el estado de excepción en el país durante 60 días. Dentro de diez días, concretamente el 20 de agosto, tendrán lugar unas elecciones en las que Villavicencio partía como cuarto favorito según las encuestas.

Este atentado evidencia la grave crisis de violencia que sufre Ecuador, que en 2022 registró la mayor tasa de muertes violentas de su historia, la gran mayoría asociada, según el Gobierno, al crimen organizado y al narcotráfico. Esto es todo lo que se sabe alrededor del asesinato de Villavicencio.

Periodista de profesión, Fernando Villavicencio era el candidato de Movimiento Construye para las elecciones generales que tendrán lugar el domingo 20 de agosto. Uno de los puntos fuertes de su programa era la lucha contra la corrupción y las mafias del crimen organizado, que le situaba como cuarto favorito según las encuestas, que lidera Luisa González.

Pasadas las 18:00 horas, Villavicencio, que salía de participar en un mitin en un colegio de Quito, era asesinado a tiros por un grupo de sicarios cuando entraba en su vehículo para marcharse del lugar. El autor de los hechos realizó una ráfaga de disparos que alcanzaron al candidato.

Durante estos hechos, otras nueve personas han resultado heridas. Además, el presunto autor fue abatido por miembros de la seguridad que estaban en el lugar.

Entre los nueve heridos, hay una candidata a asambleísta y dos agentes de la Policía. Los autores del atentado también lanzaron una granada que no llegó a detonar y que la Policía la hizo estallar de manera controlada.

Tras lo ocurrido, seis personas han sido detenidas por su presunta vinculación con el atentado, según ha anunciado la Fiscalía. Las detenciones se han dado tras registros en dos barrios de Quito.

El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, ha decretado el estado de excepción durante 60 días en el país, lo que implica el despliegue de militares en todo el territorio nacional.

Amenazas de muerte contra Villavicencio

Villavicencio había denunciado previamente ser víctima de amenazas de muerte en su contra. "No les tengo miedo", defendía el candidato, que recordaba su lucha durante 20 años contra el crimen organizado.

"Me han dicho que use chaleco -antibalas-. Aquí estoy, camisa sudada. Ustedes son mi chaleco antibalas. No lo necesito; ustedes son de un pueblo valiente, y yo soy valiente como ustedes", repitió en un acto, donde dijo: "Que vengan los capos del narco, vengan. Que vengan los sicarios. Se acabó el tiempo de la amenaza".

Además, señaló amenazas concretas de 'Fito', líder del cártel de Los Choneros: "Un dirigente de Manabí recibió la visita de varios emisarios de alias 'Fito' para decirle que, si yo sigo mencionando el nombre de 'Fito' y Los Choneros, me van a quebrar. Mi decisión fue continuar con la campaña electoral y ayer ocurrió otra amenaza, dos amenazas, de un teléfono cuyo código está domiciliado en Indonesia y que tiene el perfil la foto de 'Fito'".

Elecciones en diez días

El domingo 20 de agosto, Ecuador afronta unas elecciones generales que sí que se celebrarán en dicha fecha, como ha defendido Lasso tras el asesinato de Villavicencio. Las elecciones fueron convocadas por un Lasso que alertaba de la "grave conmoción interna y política" que decía vivir el país.

Lasso utilizó lo que se denomina la "muerte cruzada" para disolver la Asamblea Nacional, una figura legal que se adopta para evitar una moción de censura que le habría llevado, previsiblemente, a su destitución como Jefe del Estado, tras ser acusado de un presunto delito de malversación.

Problema de violencia en Ecuador

Ecuador vive un problema de seguridad y violencia que se vive en el día a día con noticias de asesinatos, extorsiones o hechos violentos que se han incrementado en los últimos dos años. En 2022, el país cerró con la mayor tasa de muertes violentas de su historia (25,32 por cada 100.000 habitantes), la gran mayoría asociada, al crimen organizado y al narcotráfico, según el Gobierno.

Estas mafias han ganado presencia en la costa, siendo una de las principales vías de salida para la cocaína que llega a Europa y Norteamérica.

Los otros candidatos

Además de Villavicencio, los otros candidatos y candidatas para las elecciones presidenciales son Yaku Pérez, Luisa González, Jan Topic, Otto Sonnenholzner, Daniel Hervas, Daniel Noboa y Bolívar Armijos. De todos ellos, es la aspirante respaldada por el expresidente Rafael Correa, Luisa González, quien lidera las encuestas.