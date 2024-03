Vladimir Putin se volvió a convertir en presidente ruso este domingo con una victoria abrumadora. Las celebraciones no se han hecho esperar, pero más allá de cantantes, amenazas a Occidente y conmemoraciones por los diez años de la anexión de Crimea, Putin tenía reservada otra sorpresa y es que por primera vez en 11 años se le ha escuchado mencionar el nombre del que era su mayor opositor: Alexéi Navalni.

Hasta este lunes, el presidente ruso siempre se refería al recién fallecido, en circunstancias sospechosas cuando cumplía condena en una cárcel en el Ártico, de forma indirecta, sin embargo, esta vez no ha tenido problema en pronunciar su nombre. Eso sí, para decir sin ápice de vergüenza que su muerte en la cárcel "un acontecimiento triste".

En concreto, ha pronunciado estas palabras: "En cuanto al señor Navalni, sí, ha fallecido. Siempre es un acontecimiento triste. Hemos tenido otros casos en los que han fallecido personas en prisión... ¿No ha sucedido eso en los Estados Unidos? Ha sucedido, y repetidamente".

En esa línea ha dado otras pinceladas para todos "inesperadas" sobre lo ocurrido hace ya unas semanas. "Unos días antes de que falleciera el señor Navalni, algunos colegas, que no eran miembros de la administración presidencial, me dijeron que había una idea deintercambiar al señor Navalni por algunas personas que están encarcelados en países occidentales", ha arrancado Putin ante una plaza Roja abarrotada.

"Puede que me crean, puede que no. La persona que habló conmigo aún no había terminado su frase y le dije: 'Estoy de acuerdo'. Pero desafortunadamente, lo que pasó es lo que pasó", continuó relatando para más tarde añadir que él tan solo impuso la condición de que se intercambiaría "para que no volviera" y justificó lo sucedido con que "pasan cosas" en las que "no hay nada que puedas hacer al respecto".