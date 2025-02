Un profesor infiltrado saca a la luz el adoctrinamiento militar en las escuelas rusas

Los detalles Pavel Talankin mostró en el documental 'Mr. Nobody against Trump' el brutal adoctrinamiento, los actos de exaltación patriótica y las canciones de guerra que se cantan en los colegios rusos desde el inicio de la guerra de Ucrania.

Con una cámara oculta y jugándose su propia vida. Así ha mostrado Pavel Talankin, profesor de una escuela pública en Karabash, el brutal adoctrinamiento que Rusia ha impuesto en sus aulas desde el comienzo de la invasión a Ucrania en 2022.

Talankin fue designado por su centro para grabar imágenes del día a día del centro que serían entregadas al Ministerio de Educación. Sin embargo, aprovechó la ocasión para guardar el material que más podía comprometer al régimen de Putin en siete discos duros.

En esas imágenes, que se han publicado en el documental 'Mr. Nobody against Trump', se muestran las grandes exaltaciones patrióticas que se producen en las aulas. "Si vives en nuestro país y no lo amas, entonces eres un parásito. ¡Vete!", le dice un profesor a sus alumnos.

También se realizan juras de bandera y se puede ver a los menores cantando canciones de guerra. "Necesitamos que los niños reciten algunas canciones y discursos patrióticos", afirma otro docente.

Asimismo, se brinda entrenamiento militar a los niños para que estén preparados en caso de tener que ir al frente e incluso se puede ver cómo varios soldados imparten charlas a niños de menos de diez años. "Nunca os abrochéis el casco. Os romperá el cuello si os disparan en la cabeza", aconseja un soldado a los chicos.

Las represalias del Kremlin

Este documental ha provocado un gran enfado en las autoridades rusas. El régimen de Putin ha impuesto duras sanciones a los responsables de este centro por no controlar las grabaciones y ha perseguido duramente a la familia de Talankin, obligando a su madre, también profesora, a renunciar a su plaza.

"Me llaman traidor, pero ¿cómo puedes ser traidor cuando intentas defender a los niños del lavado de cerebros?", ha argumentado el docente desde el exilio.