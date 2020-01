El príncipe Harry rompe su silencio tras anunciar su salida, junto a Meghan Markle, de la familia real británica. Harry ha asegurado que esta decisión le ha sumido en una gran tristeza

"Quiero que oigáis la verdad de mí, tanto como puedo compartir, no como príncipe o duque, sino como Harry, la misma persona que muchos de vosotros habéis visto crecer durante los últimos 35 años, pero con una perspectiva más clara", ha señalado durante su discurso en una cena benéfica de su organización 'Sentebale'. "Reino Unido es mi hogar y el lugar que amo. Eso nunca cambiará", ha afirmado el duque de Sussex, para añadir: "Me trae mucha tristeza que haya llegado a esto".

Harry, claramente molesto, ha reconocido que el resultado final no era lo que él y su esposa habían querido. "Nuestra esperanza era continuar sirviendo a la reina, la Commonwealth y mis asociaciones militares sin fondos públicos. Lamentablemente, eso no fue posible", dijo el príncipe, el sexto en línea de sucesión al trono. "He aceptado esto sabiendo que no cambia quién soy, ni qué tan comprometido estoy".

Asimismo, Harry sostiene que su decisión de dar 'un paso atrás' como miembros de la Casa Real no ha sido tomada a la ligera. "No había otra opción", ha afirmado el príncipe, que ha compartido este discurso en su cuenta oficial de Instagram.

En sólo unas horas, el vídeo se ha vuelto viral y ya acumula más de 3.700.000 reproducciones. Además, los seguidores de la pareja no han dudado en seguir mostrándoles su apoyo.