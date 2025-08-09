La Policía de Londres detiene a más de 365 personas en una multitudinaria protesta contra la ilegalización de la ONG Palestine Action

Los detalles Agentes londinenses han confirmado en sus redes sociales que "seguirá habiendo más" detenciones tras la manifestación. Algunos de los asistentes habrían "asaltado" a policías.

Este sábado, Londres fue escenario de una manifestación de cientos de personas en contra de la ilegalización de la ONG propalestina Palestine Action, tras su incursión en una base militar británica. La Policía Metropolitana de Londres informó en redes sociales que más de 200 manifestantes fueron detenidos, incluyendo cuatro por agredir a agentes. La ilegalización de Palestine Action se basó en la ley antiterrorista de 2000, que penaliza con hasta 14 años de cárcel el apoyo o pertenencia a la organización. Los abogados del grupo calificaron la medida como un "abuso autoritario" de poder. El Gobierno de Keir Starmer impulsó la ilegalización tras los daños causados en una base aérea, valorados en siete millones de libras.

Londres se ha convertido este sábado en el lugar de reunión de cientos de personas que se han manifestado contra la ilegalización de la ONG propalestina Palestine Action por protagonizar una reciente incursión en una base militar británica. Por su parte, la Policía londinense ha confirmado en sus redes sociales la detención de más de 365 de los participantes.

"A las 15.40 horas el número de detenidos por mostrar apoyo a una organización ilegalizada era de 200 y seguirá habiendo más", ha asegurado la Policía Metropolitana de Londres en un comunicado publicado en redes sociales. Cinco de estas personas fueron detenidas después de "asaltar a algunos agentes".

La ilegalización de Palestine Action se apoyó en la ley antiterrorista del año 2000, que indica que respaldar o pertenecer a la organización será un delito con penas máximas de hasta 14 años de cárcel.

Sin embargo, los abogados de la organización, que ha organizado numerosas protestas propalestinas, han esgrimido hasta el último momento que la ilegalización representa "un abuso autoritario" de poder, según la radio televisión pública BBC.

Por su parte, el Gobierno de Keir Starmer promovió la ilegalización del grupo tras el allanamiento de una base aérea en el que varios activistas realizaron pintadas en aviones militares. Las autoridades estimaron entonces los daños en siete millones de libras (8,1 millones de euros).

En la manifestación de este sábado contra la ilegalización de la ONG se habrían reunido entre 500 y 600 personas frente al Parlamento y habrían sido convocados por la asociación Defend Our Juries. Muchas de ellas levantaban carteles en los que han escrito frases como: "Me opongo al genocidio. Apoyo a Palestine Action".