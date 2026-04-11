La Policía británica detiene a más de 200 personas por protestar a favor de la ONG Palestine Action en Londres

La Policía británica detiene a una mujer en Londres por protestar a favor de la ONG Palestine Action

El contexto El Tribunal Superior de Londres declaró ilegal la prohibición por parte del Gobierno británico de Palestine Action en julio de 2025 y su consideración como "terrorista", si bien se le dio la posibilidad al Ministerio del Interior británico a recurrir el fallo.

La Policía Metropolitana de Londres detuvo a más de 200 personas durante una protesta pacífica en apoyo a la organización propalestina Palestine Action, considerada ilegal en el Reino Unido. El evento, realizado en Trafalgar Square, reunió a más de 500 asistentes que portaban carteles contra el genocidio y a favor de Palestine Action. La prohibición de la organización fue declarada desproporcionada por el Tribunal Superior de Londres, aunque el Ministerio del Interior británico puede apelar. A pesar del fallo, la policía sigue arrestando a personas que apoyan públicamente a la organización, ya que la ilegalización aún está en vigor.

La Policía Metropolitana de Londres (Met Police) ha efectuado este sábado más de 200 detenciones durante una protesta pacífica a favor de la organización propalestina Palestine Action, ilegalizada en el Reino Unido, celebrada en el centro de la capital británica.

En un mensaje en la red social X, la Met Police ha informado de que, a las 16:50 hora británica, sus agentes habían detenido a 212 personas, con edades que oscilaban entre los 27 y los 82 años, durante el evento celebrado en la plaza londinense de Trafalgar Square. Del mismo modo, han precisado que las autoridades seguían realizando más arrestos de las personas que "apoyan a una organización proscrita".

Los más de 500 asistentes al acto, organizado por la asociación británica 'Defend Our Juries', participaban en lo que se denominaba una "vigilia pacífica" y se situaron en la emblemática plaza portando carteles en los que se podía leer "Me opongo al genocidio. Apoyo a Palestine Action" para instar a levantar la prohibición contra el grupo propalestino.

El Tribunal Superior de Londres declaró el pasado mes de febrero ilegal la prohibición por parte del Gobierno británico de Palestine Action en julio de 2025 y su consideración como "terrorista" al considerar que fue "desproporcionada", si bien se le dio la posibilidad al Ministerio del Interior británico a recurrir el fallo.

Tras el dictamen judicial, las autoridades policiales dijeron que no arrestarían a más personas por mostrar apoyo en público a Palestine Action, que ya superan las 2.800 desde julio de 2025, pero se retractaron semanas más tarde, al considerar que la ilegalización todavía seguía en vigor hasta el resultado de cualquier apelación.

"Palestine Action sigue siendo una organización proscrita y cualquier expresión de apoyo hacia ella constituye una ofensa penal", escribió la Met Police en X esta mañana.

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