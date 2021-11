Pfizer se compromete: en 100 días podría tener una nueva vacuna para luchar contra la variante ómicron, si fuera necesario. Así lo ha explicado Sergio Rodríguez, presidente y director general de Pfizer España, en la Comisión de Investigación relativa a la gestión de las vacunas del Congreso de los Diputados.

"Seguimos trabajando con las distintas cepas que han ido surgiendo. Hasta el momento, la vacuna ha demostrado seguir siendo eficaz. Ahora estamos analizando la nueva cepa ómicron. Se está analizando si hay pérdida de efectividad o no. En función de eso, el compromiso de Pfizer es en un período de 100 días poder desarrollar una nueva vacuna", ha señalado el presidente de Pfizer.

Rodríguez apunta que la tecnología en la que está basada su vacuna, de ARN mensajero (ARNm), "permite en un período relativamente corto empezar a desarrollar y producir una vacuna que pueda ser efectiva contra esta variante". "Si realmente la vacuna actual no es eficaz contra ómicron, va a haber una nueva en un período aproximadamente de 100 días", ha insistido.

Sobre la actuación de Pfizer en España durante la pandemia, el dirigente se ha mostrado "orgulloso": "La distribución de la vacuna en España ha sido excelente y bastante equitativa. No ha habido comunidades con mayor o menor acceso, ha sido excelente".

Moderna admite que su vacuna pierde eficacia ante ómicron

Por su parte, y en relación a la eficacia de los sueros, Moderna considera que las actuales vacunas contra el COVID-19 serán "mucho menos eficaces" contra ómicron. El consejero delegado de Moderna, Stéphane Bancel, calcula que aún se tardarán meses hasta que se puedan fabricar en grandes cantidades vacunas que sean específicas para esta nueva variante.

En declaraciones a 'Financial Times', Bancel admitió que el hecho de que ómicron presente una gran cantidad de mutaciones junto con su rápida propagación hará necesario modificar las vacunas actuales a lo largo de 2022. "Creo que no hay ningún mundo en el que la eficacia sea del mismo nivel que tuvimos con la variante Delta. Creo que va a ser un descenso importante. Pero no sé cuánto, porque tenemos que esperar a los datos. Pero todos los científicos con los que he hablado dicen: 'Esto no va a ser bueno'".

La EMA está "preparada" para la adaptación de vacunas "si fuera necesario"

La directora ejecutiva de la Agencia Europea del Medicamento (EMA), Emer Cooke, subrayó hoy la preocupación sobre la nueva variante ómicron, pero señaló que "ya sabíamos que los virus mutan y estamos preparados" para adaptar las vacunas de la covid-19 "si fuera necesario".

"Todavía no sabemos si lo es", dijo en una comparecencia ante una comisión del Parlamento Europeo en Bruselas, en la que recordó que desde febrero de 2020 hay "una guía para permitir a las empresas acelerar la adaptación de las vacunas si fuera necesario". "Y debemos tener mucho cuidado a estas alturas en decir esto: no sabemos aún si esto va a ser necesario, pero si lo fuera, ya tenemos un plan de contingencia", añadió.

Si al final se demuestra que es necesario adaptar las vacunas, la EMA podría tardar "unos tres o cuatro meses" en dar su visto bueno a una nueva versión del preparado, pero eso solo ocurrirá "cuando los datos estén disponibles" y eso, aseguró, "no depende de la EMA, sino de varios factores, como la situación epidemiológica, la efectividad de la actual vacuna y la circulación de esta variante en Europa".