El periodismo está en el punto de mira de la represión venezolana. Ya son 79 los casos registrados de ataques a la prensa, con agresiones, amenazas y al menos ocho periodistas detenidos, todos ellos acusados de terrorismo.

Bia Barbosa, coordinadora de incidencia de Reporteros sin Fronteras para América Latina, confirma que están ante "imputaciones falsas", ya que los reporteros han sido detenidos "por su labor periodística": "No se puede creer de ninguna manera que vayan a tener un juicio justo".

Maduro señala como enemigo a los medios no chavistas, como confirma la periodista venezolana y corresponsal de laSexta Nicole Kolster: "Constantemente señala y acusa las agencias internacionales y a los medios de comunicación de estar detrás de una guerra para derrocarlo.

Así, la información se presenta como el arma del pueblo que Maduro quiere acallar. "El objetivo es silenciar a otros periodistas y amedrentar a otros periodistas para que dejen de hacer su labor y dejen de informar a la población", cuenta Barbosa, algo que secunda Kolster.

"He notado miedo entrevistando a algunas personas en la calle. (...) Muchas veces, he dejado de firmar las noticias que siento que me pueden traer algún tipo de consecuencia", confiesa la corresponsal de laSexta.

Pero la prensa venezolana sortea la censura con noticias relatadas en autobuses o con presentadores creados con inteligencia artificial para defender la libertad de prensa.