La vacunación contra el coronavirus avanza a buen ritmo en Reino Unido, donde uno de cada cinco adultos ya han recibido al menos la primera inyección.

Con más de 10 millones de ciudadanos que han recibido ya su primera dosis, el primer país del mundo en comenzar el proceso de inmunización confía en volver a estar cerca de la normalidad anterior a la pandemia para este mismo verano. De hecho, el Gobierno británico pretende haber vacunado a todos sus mayores de 50 años ya en mayo.

Sin embargo, en la estrategia de vacunación del país, que acumula casi cuatro millones de casos y 110.000 muertes por COVID-19, según la Universidad Johns Hopkins, habría influido hasta cierto punto la impresión que dejó en el ministro de Sanidad, Matt Hancock, una película de Hollywood: 'Contagio', de Steven Soderbergh.

Así lo revelaba esta semana la cadena 'Sky News', citando a un exasesor del Ejecutivo británico, que explica que el film protagonizado por Matt Damon fue un recordatorio para Hancock de las dificultades que podrían surgir en torno al suministro de vacunas una vez se desarrollaran.

En este sentido, la película, de 2011, narra los estragos de una pandemia causada por un virus letal y que, una vez se da con la vacuna contra él, las dosis disponibles son tan escasas que las autoridades las administran a los ciudadanos a través de una especie de lotería.

La fuente citada por 'Sky News', que asesoró al Departamento de Salud y Asistencia Social de Reino Unido, asegura que Hancock se refería constantemente al final de 'Contagio'. "Siempre fue muy consciente desde el principio, primero de que la vacuna era muy importante, y segundo de que cuando se desarrollara una vacuna veríamos una todopoderosa lucha global por ella", afirma.

Por su parte, una fuente citada por el periódico 'The Guardian' matiza que Hancock "no creía que fuera a haber esta competición solo porque hubiera visto 'Contagio'" y niega que los esfuerzos de vacunación británicos se construyeran basándose "en el modelo epidemiológico de ver una película", sino que esta sirvió como "un ejemplo ilustrativo". "[Hancock] decía: '¿Todos hemos visto 'Contagio', verdad?' Fue de ayuda", apunta esta misma fuente.

Hancock se pronuncia sobre la influencia del film

El propio Hancock, se pronunciaba al respecto este jueves, en una entrevista en la radio 'LBC'. "No diría que esa película fuera mi fuente primaria de asesoría en esto", bromeaba, a preguntas por la influencia de 'Contagio', aunque reconocía que sí sabía que "cuando hubiera vacuna, y siempre creí que la habría, la demanda sería enorme".

"No me iba a conformar con un contrato que permitiera que la vacuna de Oxford fuera enviada a otros países del mundo antes que nosotros", agregaba, recordando que "en la película se muestra que el momento de mayor estrés en torno al programa de vacunación no es antes de que se distribuya, cuando los científicos y fabricantes trabajan juntos, sino después, cuando hay una enorme pelea por el orden de prioridad".

"No solo insistí en que encargáramos suficiente para que todo adulto tuviera sus dos dosis, sino que también pedimos la asesoría clínica sobre la prioridad muy pronto (...) para que no hubiera una gran pelea sobre el orden de prioridad", afirmaba