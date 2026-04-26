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Ataque frustrado contra Trump

Pedro Rodríguez habla de la "maldita coma" de la Constitución de EEUU: "Los más tarados son los que más armas tienen"

¿Qué ha dicho? El profesor de Relaciones Internacionales ha explicado el significado de la Segunda Enmienda y considera que Estados Unidos "es el único país del mundo que asume la falacia de que cuantas más armas tengas, mas seguro estás".

Pedro Rodríguez, sobre el atentado frustrado contra Trump
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Pedro Rodríguez ha analizado lo sucedido en el hotel Hilton de Washington. En un lugar en el que estaba Donald Trump y al que ha intentado entrar un horme armado, aprovechando la presencia del presidente de EEUU en un acto con los corresponsales de la Casa Blanca.

En la cena anula de los corresponsales de la Casa Blanca, de la que ha tenido que ser evacuado ante la presencia de un tirador en la zona. Tras lo ocurrido, el republicano ha lanzado algún que otro chascarrillo calificando de "hermosas" y "maravillosas" las imágenes del atentado frustrado. "Es un problema de banalización de la violencia", ha afirmado Rodríguez.

El profesor de Relaciones Internacionales, en ese sentido, ha hablado de "la maldita coma" en la Segunda Enmienda de la Constitución de EEUU: "Se establece que para la defensa nacional se debe organizar una milicia popular, 'coma', y el derecho a portar armas no debe ser limitado por el Gobierno".

"EEUU es el único país del mundo que asume la falacia de que cuantas más armas tengan los ciudadanos más seguridad hay, pero normalmente son los más tarados los que más armas tienen y los que las usan", ha explicado.

Y habla de un "constructo constitucional": "Es algo que garantiza que la defensa no queda monopolizada por fuerzas militares permanentes que puedan hacerse con el poder. Detrás hay toda una industria multimillonaria, la Asociación Nacional del Rifle y políticos dispuestos a permitir estas tragedias".

El profesor, al respecto, ha comentado que en EEUU "hay más armas de fuego que ciudadanos" y que la "mortalidad y las tragedias con violencia armada están a la orden del día" en el país: "Forman parte de su identidad nacional".

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