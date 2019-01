Reino Unido planea celebrar una votación en el Parlamento Británico el 15 de enero sobre el acuerdo del gobierno para abandonar la Unión Europea, según dijo la portavoz de la primera ministra, Theresa May, después de una reunión de ministros.

May nuevamente le dijo a su gabinete que no era la intención del gobierno retrasar el Brexit y agregó que la idea puede haber sido discutida por miembros de la UE, pero no por los británicos.