Paris Hilton, Anthony Hopkins, Mel Gibson... los famosos pierden sus mansiones de lujo en los incendios de Los Ángeles

Hollywood arde. El cine, en llamas. Víctima también de los fuegos que asolan el sur de California. Del incendio que devasta miles de hectáreas en el condado de Los Ángeles. En una ciudad en la que está uno de los puntos clave del séptimo arte. Donde viven las estrellas. Donde residen muchos de los rostros más conocidos tanto de la gran como de la pequeña pantalla.

Y, como todos, están sufriendo por las llamas. Porque sus casas también son, o pueden ser, devastadas por el fuego. Por un incendio que en apenas unos días ha calcinado más de 15.000 hectáreas mientras los bomberos luchan sin descanso, y sin suficientes efectivos, para controlar cada uno de los seis focos declarados.

Ellos y ellas, los famosos y las famosas, han de abandonar también sus lujosas mansiones por la cercanía del fuego. Una de estas estrellas es Paris Hilton, que ha tenido que evacuar su domicilio junto a su familia y sus cuatro cachorros al recibir la orden de evacuación.

Paris Hilton: "Siento que mi corazón se ha roto"

Se enteró de que su domicilio quedó reducido a cenizas por la televisión. "Siento como si mi corazón se hubiera roto en un millón de pedazos", ha dicho Paris en un mensaje que se puede ver en redes sociales sobre cómo se sintió cuando vio completamente destruida la que era su casa en Malibú.

Milo Ventimiglia, estrella de 'This Is Us', vio cómo su casa ardía a través de las cámaras de seguridad. Al verla por primera vez, ha definido la experiencia como "muy fuerte". "Te da de golpe. Piensas en todos tus recuerdos en los diferentes lugares de la casa. Luego ves las casas de tus vecinos... y tu corazón se rompe", cuenta.

No han sido los únicos rostros conocidos afectados por los incendios de California. Harrison Ford, Mel Gibson, Anthony Hopkins, Steven Spielberg, Ben Affleck, Gerard Butler... y JJ Redick, entrenador de Los Angeles Lakers, que se ha quedado sin casa por el fuego en el condado.

La actriz Jennifer Garner, que llora la pérdida de una amiga en los incendios, se ha unido al chef José Andrés y a su ONG, World Central Kitchen, para ayudar a los bomberos que arriesgan su vida en esta intensa lucha contra el fuego.

La temporada de premios de Hollywood, retrasada

Además, el incendio ha obligado a retrasar la temporada de premios de Hollywood. La tradicional 'Tea Party' de los BAFTA se ha cancelado, los Critics Choice Awards se aplazan dos semanas y el anuncio de las nominaciones a los Oscar se retrasa un par de días.

El fuego, mientras, sigue activo en los seis focos mientras los bomberos prosiguen su lucha con todos los medios a su disposición. La falta de efectivos, por los recortes del Ayuntamiento, la sequía, los vientos y la falta de hidrantes están dificultando las labores de extinción.

Hay al menos 11 muertos y 13 desaparecidos

Hay al menos 11 muertos y 13 desaparecidos, y la Policía ha confirmado que ha detenido a 22 personas acusadas casi todas ellas de hurtos y de saqueos en las casas abrasadas para llevarse lo poco que en ellas quedaba.