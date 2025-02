El papa "ha descansado bien" esta noche tras su leve mejoría y sin nuevos episodios de crisis

La salud del papa sigue en un progreso muy lento e incierto, si bien esta décimo segunda nocho de ingreso la ha pasado con normalidad. Así lo han informado desde la oficina de prensa del Vaticano, donde en la mañana de este martes han lanzado un brevísimo comunicado en el que han informado que Francisco "ha descansado bien toda la noche".

Se espera un nuevo parte médico esta tarde en el que veremos si se ofrecen más detalles sobre la evolución de su neumonía bilateral, principal motivo por el que se encuentra hospitalizado desde el 14 de febrero, además de otras complicaciones.

Esta noche ha pasado sin sustos y revela cierta esperanza después de que en el último parte médico se comunicara que experimentó una "leve mejoría" y que la insuficiencia renal que le habían detectado "no es preocupante". El lunes por la tarde se informó de que "las condiciones clínicas del Santo Padre, en su estado crítico, demuestran una leve mejoría" y que no se habían verificado episodios de crisis respiratorias asmáticas, así como que "algunos exámenes del laboratorio han mejorado". Asimismo, el control de la "leve" insuficiencia renal detectada el día anterior "no suscita preocupación".

No obstante, el papa continúa con asistencia de oxígeno, pero con flujos a un porcentaje "levemente reducidos" a los de días anteriores. Los médicos, a tenor de la complejidad de su cuadro clínico y de forma prudencial, prefieren aún mantener el pronóstico reservado, anota Efe.

Desde el Vaticano, añaden, también se comunicó que volvió a llamar por teléfono al párroco de la única parroquia católica de la Franja de Gaza para expresarle su "paterna cercanía" y que había retomado algunas tareas. El secretario de Estado vaticano, Pietro Parolin, presidió en la noche del lunes un rezo del Rosario por la salud del papa en la plaza de San Pedro.

Flores y homenajes

Cartas, globos y flores se acumulan en las puertas del hospital Gemelli en Roma, donde cada día se acercan decenas de fieles y visitantes desde que el papa fue ingresado para rezar por su pronta recuperación.

El altar improvisado que se instaló la semana pasada a los pies de la estatua de Juan Pablo II en la entrada del centro médico ha crecido significativamente en los últimos días, a medida que se conocían detalles sobre el empeoramiento del estado de salud de Francisco.