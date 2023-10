El presidente de EEUU, Joe Biden, ha pactado con Egipto, y tras el visto bueno de Israel, permitir la entrada de ayuda humanitaria a Gaza. Un acuerdo que incluye el ingreso desde Rafah, el único paso fronterizo que no controla Israel, de 20 camiones. Para Raquel Martí, directora del comité en España de la agencia de la ONU para los Refugiados de Palestina (UNRWA), ha asegurado este jueves que "20 camiones es una cantidad ridícula".

Según ha señalado en una entrevista en 'Hoy por Hoy' (Cadena Ser), Gaza "lleva desde el año 2007 bajo bloqueo". Y que dentro de ese bloqueo, el número de camiones que entraron por la Franja "en el mes de agosto fue de 12.000 camiones". "El 66% por los cruces israelíes y el resto, por Rafah", ha explicado, añadiendo que la mayor parte de "esos camiones eran de bienes de consumo, incluyendo la ayuda humanitaria y materiales de construcción".

"Con lo cual, 20 camiones es una cantidad absolutamente insignificante para las necesidades humanitarias que hay ahora en este momento para 2,2 millones de personas", ha afirmado. Además, ha apuntado que la "mayor parte de la población depende de la ayuda humanitaria" porque "el 80% de los palestinos, antes de la escalada militar, estaba debajo la línea de la pobreza".

La ayuda humanitaria, en un principio, entrará este viernes, y en el paso de Rafah hay más de 200 camiones esperando para entrar porque, pese a que Egipto mantiene el paso abierto, Israel no permite su entrada a Gaza. Una de las condiciones para su ingreso es que esté supervisada por la ONU, pero Raquel Martí ha asegurado que "no tienen ninguna confirmación oficial". Por otro lado, ha señalado que esta supervisión va a ser "difícil" porque habrá que ver "qué camiones priorizar". "Todo es una prioridad. No hay agua ni medicamentos ni comida", ha destacado.