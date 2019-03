Once años de cárcel por el asesinato de Politkovskaya

El expolicía ruso Dmitri Pavliuchénkov ha sido condenado a once años de prisión por colaborar en la organización del asesinato por encargo de la periodista Anna Politkóvskaya, perpetrado en Moscú el 7 octubre de 2006.

La sentencia, que incluye el pago de una compensación económica de 3 millones de rublos (cerca de 100.000 dólares) a la familia de la periodista, fue dictada por el Tribunal de Moscú. "No quisiera comentar el plazo de la pena de prisión. No es importante si a Pavliuchenkov le dieron once o doce años", ha asegurado a la agencia Interfax Serguéi Sokolov, redactor jefe del bisemanario "Nóvaya gazeta", para el cual trabajaba Politkóvskaya.

El asesinato de Politkóvskaya, que nació en Nueva York en 1958, fue perpetrado cuando la periodista, muy crítica de la política del Kremlin, preparaba un artículo sobre las torturas sistemáticas en Chechenia.

La Fiscalía rusa mantiene que el autor material es el chechén Rustam Majmúdov, que lleva más de un año en prisión preventiva, acusado de asesinato, tráfico de armas, omisión de socorro, secuestro y amenazas.

Pavliuchenkov, entonces en servicio activo, ordenó a sus subordinados vigilar a la periodista para establecer sus patrones diarios de movimientos, luego compró el arma con que se cometió el crimen y elaboró el plan del asesinato.

El expolicía se declaró culpable de estos delitos, cooperó con la investigación y cumplió son su parte del acuerdo, ha asegurado el portavoz del Comité de Instrucción (CI) de Rusia, Vladímir Markin.

Según el CI, Pavliuchenkov declaró que, según palabras de otro implicado en el crimen, el asesinato de Politkóvskya fue encargado por el dirigente separatista chechén Ajmed Zakáyev y el magnate ruso Boris Berezovski, ambos actualmente refugiados en el Reino Unido. Sin embargo, ni la familia ni los colegas de la periodista asesinada dan credibilidad a esta versión.