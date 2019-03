Obama reclama el voto de los jóvenes

Obama sabe que las encuestas apuntan un empate técnico y que los votos de los jóvenes pueden ser determinantes. Por ello, ha pedido su colaboración en un programa de televisión.



Obama ha acudido a una televisión de público adolescente para pedir sus votos. Asegura que no tiene excusa para no ir a votar.

No ha tenido reparos en hablar de sus hijas. Y para él, proteger a sus hijas de los peligros de las redes sociales es más difícil que dejar que salgan con chicos. "Tener citas me parece bien porque tendrán la protección del servicioo secreto", bromeaba.



Una vez más, Obama se a mostrado tajante a favor del matrimonio gay y quiere que los tribunales anulen la ley nacional que actualmente lo prohibe.

El presidente tampoco olvida en su programa la lucha contra el cambio climático y ha crtiticado que los republicanos no hagan propuestas.

Mientras tanto, Romney ha pedido que los estadounidenses voten por el cambio, pero no ha ofrecido soluciones concretas.

A 11 días de las elecciones, Obama y Romney intensifican las campañas para conseguir el voto de los que aún no lo tienen decidido.