Obama criticó la violencia policial contra afroamericanos horas antes del tiroteo en Dallas: "Hay desigualdades raciales en nuestro sistema"

El presidente de EEUU, Barack Obama, abordó la violencia policial contra los negros que se ha cobrado la vida de otros dos jóvenes afroamericanos en su país y aseguró que todos los estadounidenses deben estar preocupados por estos sucesos. Las declaraciones se produjeron horas antes del tiroteo que ha provocado la muerte de cuatro agentes.

"Cuando ocurren incidentes como estos, hay gente que siente que no se la trata igual a causa del color de la piel. Esta no es una cuestión blanca, no es una cuestión hispana, es una cuestión estadounidense", indicó Obama antes del incidente desde Varsovia.

Estados Unidos vuelve a vivir jornadas de protesta en las calles de sus principales ciudades tras las muertes de dos afroamericanos a manos de la Policía, uno en Luisiana el martes y otro en Minesota el miércoles, y la publicación de sendos vídeos en las redes sociales que muestran los incidentes.

"Todos nosotros como estadounidenses debemos estar preocupados. Cuando vemos datos que indican que hay disparidades, es nuestro deber decir que podemos ser mejores que esto. Somos mejores que esto", apuntó el mandatario, quien aseguró que estar preocupado por esta cuestión "no es estar contra la aplicación de la ley".

El presidente estadounidense abogó por acelerar las reformas en los cuerpos policiales en EEUU, al considerar que, hasta la fecha, "el cambio ha sido demasiado lento" y que hay que dar a esta cuestión un "sentido de urgencia".

Obama también valoró que los dos episodios vividos en las últimas horas son "sintomáticos de un escenario mayor de disparidades raciales que existen en el sistema de justicia criminal", y leyó una retahíla de estadísticas que apuntan a una desproporción en el número de detenciones y condenas a los negros con respecto a los blancos.