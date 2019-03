El nuevo papa ya vale su peso en oro

No han pasado ni 48 horas desde su elección, y el Papa ya tiene libro. Su editor Ernest Folch, nos confiesa que en Argentina ya estaba publicado desde 2010. Así que en cuanto en la editorial escucharon su nombramiento, corrieron a buscar en los archivos y encontraron este libro, 'El Jesuíta'. Le diseñaron una nueva portada con la foto de Bergoglio ya de Papa, y en una semana estará en nuestras librerías.



El Papa vende, sobre todo recién salido del horno. Rafael García, director de Madrid School of Marketing, cree que "más que la excelencia del producto, la clave es la rapidez, aunque aun así tiene que ser bueno".



Porque hay más libros sobre él: "Son seis editoriales las que van a sacar los libros del nuevo papa", según la librera Teresa González, Esta librería especializada, tienen libros de todos los papas, está siendo testigo de la demanda: "Piden posters, imágenes, videos, pero sobre todo libros".



Porque las ventas de un Papa son directamente proporcionales a lo bien que caiga: "Tiene gran potencial porque es mucho más humano y genera ingresos por ser cercano al pueblo".



Ebay está lleno de artículos bendecidos ya por él, no sabemos cuándo, como un rosario por menos de 10 euros. También hay marcapáginas, camisetas, una fotografía autografiada por él que cuesta 54 euros, y hasta una alfombrilla para el ratón.