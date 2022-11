Nueve de cada diez mujeres en Bolivia sufre algún tipo de violencia solo por ser mujer. Saben perfectamente de lo que hablan, y cuando les preguntamos por las declaraciones de Carla Toscano (Vox), a Irene Montero, a quien le dijo que "su único mérito es haber estudiado en profundidad a Pablo Iglesias", las mujeres bolivianas son rotundas: lo califican de "violencia política".

"Son ataques que recibe la mujer solo por el hecho de ser mujer y de estar ejerciendo un cargo", denuncia Gladys Bolívar Baltasar, promotora comunitaria contra la violencia a la mujer. En este sentido, Bolívar expresa le da pena que sea una mujer la que haga este tipo de "ataques verbales". "Entre mujeres, hace falta todavía mejorar en sororidad", defiende.

Hasta 16 tipos de violencia contra la mujer recoge la ley aprobada en Bolivia en 2013, una ley que costó lágrimas sudor y mucha sangre. "En mayo de 2012, a la dirigente Juana Quisque la asesinaron", señala la promotora comunitaria contra la violencia a la mujer. "No me he rendido; tengo fuerzas y estoy dispuesta a morir", declaró Quisque ocho meses antes, avisando de su posible asesinato.

Toribia Flores ya ejercía la política cuando Juana fue brutalmente asesinada. En ese momento, una vieja leyenda urbana gobernaba Bolivia: decía que la mujer no tenía capacidad para mandar, y lo peor es que ellas llegaron a asumirlo como algo real. "Pensábamos que era normal que los hombres se rieran porque nosotros no sabíamos", expresa.

Flores aguantó cinco años, hasta que la presión le hizo enfermar. Y en la actualidad, sus compañeras son maltratadas: "A una alcaldesa le han cortado el pelo y la han pegado". Hasta 74 mujeres han muerto en Bolivia víctimas de la violencia machista en 2022.