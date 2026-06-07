Un muerto y cuatro heridos tras un ataque múltiple con arma de fuego en varios lugares del centro de Israel

¿Qué ha pasado? A las 10:34 se recibió un aviso por disparos en una gasolinera, al que siguieron otro a escasos kilómetros, uno más en una carretera y un último en la localidad de Selait.

Israel ha reportado un ataque múltiple con arma de fuego en al menos tres puntos del centro del país, resultando en la muerte de una persona y tres heridos. El incidente comenzó en una gasolinera de Cojav Yair, donde un hombre de 50 años fue herido gravemente y otro de 30 de forma moderada. Uno de los heridos falleció posteriormente. La Estrella de David Roja y United Hatzalah informaron de otros ataques cercanos, con heridos adicionales en la carretera 5.333 y la localidad de Selait. La Policía localizó un vehículo implicado y neutralizó al presunto terrorista, mientras que el Ejército busca a otros sospechosos. El primer ministro Benjamin Netanyahu está evaluando la situación de cerca.

Israel ha informado de la muerte de una persona y de que otras tres han resultado heridas en un ataque múltiple con arma de fuego perpetrado en al menos tres puntos del centro del país. El comienzo de todo, una gasolinera de Cojav Yair.

En un comunicado, la Estrella de David Roja ha compartido que a las 10:34 se recibió la primera llamada de alerta que provenía de dicha gasolinera. Allí, un hombre de 50 años resultó herido grave y otro de 30 resultó herido de forma moderada.

Posteriormente, el servicio de emergencias United Hatzalah detalló que uno de esos heridos murió por heridas de bala.

Posteriormente, la Estrella de David Roja informó de otros ataques donde se registraron heridos. Entre ellos, un hombre de 30 años a escasos kilómetros de la gasolinera y otros dos más en un punto de la carretera 5.333.

El Canal 12 de Israel ha indicado que fueron cuatro los escenarios de los ataques, con uno más en la localidad de Selait.

La Policía hebrea, en ese sentido, han explicado que sus agentes han localizado un vehículo implicado en el ataque y que "neutralizaron al terrorista presuntamente responsable".

El Ejército, que también intervino en el operativo, ha informado que está buscando a "otros terroristas" involucrados en el ataque.

Por su parte, Benjamin Netanyahu, primer ministro de Israel, ha emitido un comunicado para informar que está evaluando la situación y que sigue de cerca "el ataque mortal".

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido