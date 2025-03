"Vi moverse los edificios": españoles afectados por el terremoto de Myanmar narran el pánico vivido durante las sacudidas

El Ministerio de Exteriores español ha informado que no hay heridos ni fallecidos españoles tras el terremoto que sacudió Myanmar y Tailandia. El sudeste asiático es un destino popular entre europeos y españoles residentes allí han compartido sus experiencias. Samira, en Myanmar, relató el caos en su colegio tras el sismo, que dañó edificios y dejó a muchos incomunicados. Miguel Vélez, en Bangkok, describió el pánico inicial y cómo la situación se normalizó al día siguiente, con el metro operando y sin problemas de comunicación. Ambos países centran ahora sus esfuerzos en localizar a los desaparecidos.

El Ministerio de Exteriores español ha informado que no constan ni heridos ni fallecidos españoles entre los más de 1.000 muertos y 3.000 heridos que ha dejado el devastador terremoto de 7,7 de magnitud, que sacudió Myanmar y Tailandia este viernes.

El sudeste asiático se ha convertido en los últimos años en uno de los destinos favoritos de los europeos. Desde laSexta Noticias hemos podido hablar con españoles que viven allí y que han sentido las sacudidas.

Una de ellas es Samira. Ella reside en Myanmar, cerca del epicentro del temblor. En el colegio en el que trabajan saben cómo actuar ante un terremoto, pero igualmente, les pilló desprevenidos. "Bajamos corriendo. Los niños que estaban en las aulas y siguieron el protocolo que tenemos en el colegio. Fue el equipo de mantenimiento el que entró para ver si había algún desperfecto en el edificio", relata los momentos de pánico vividos.

Aunque, como nos cuenta, este sábado la situación es "peor" porque los edificios han quedado dañados, al igual que los cables, que muchos de ellos se encuentran a simple vista. Esto ha provocado que la gente se haya quedado incomunicada. En su caso, sí tiene amigos que no han podido contactar con sus familiares debido a la falta de comunicación tanto telefónica como online.

En el caso de Miguel Vélez, residente y profesor en Bangkok (Tailandia), se encontraba dando clase cuando tuvo lugar el terremoto. "Paré la conversación y le pregunté a los estudiantes que si se sentían mareados. En ese momento dije 'Estamos ante un terremoto'", recuerda. Lo identificó debido a la "sensación de mareo" que le provocó y que ya había vivido en otras ocasiones.

"Luego vino el segundo movimiento -la réplica-, que fue mucho más fuerte, y ahí sí que miré a la ventana y vi moverse los edificios", narra en este vídeo.

Sin embargo, la situación de este sábado en la capital tailandesa es muy diferente a la vivida ayer. Después de la tormenta, ha llegado la calma. "Ayer fue un total caos, el tráfico todo muy denso, pero hoy ha sido un día normal", cuenta. Tanto es así que el metro había vuelto a operar con normalidad y ya no quedan restricciones en ningún punto de la ciudad. "Me he podido mover y hacer todo perfectamente", afirma Miguel en este vídeo, en el que ha negado que haya problemas con el suministro eléctrico. Tampoco con las comunicaciones.

Ahora, todos los esfuerzos de ambos países están puestos en encontrar a los desaparecidos.