Monti liderará una coalición de partidos de centro

Monti ha hecho estas declaraciones durante una rueda de prensa celebrada en Roma tras una intensa jornada durante la que se reunió con los líderes de los movimientos y fuerzas de centro que se han mostrado dispuestos a seguir adelante con la agenda que él ha propuesto.

El ex comisario europeo no puede presentarse oficialmente como candidato en las listas electorales por su condición de senador vitalicio, pero sí puede ser propuesto como primer ministro en el caso de que la lista a la que exprese su apoyo durante la campaña electoral gane las elecciones.

Monti ha precisado que no es un hombre "de la Providencia", que no puede solucionar cosas que otros no han podido y que nunca ha pensado en crear un partido, pero destacó que sí existirá una coalición formada por esos partidos que apoyan su agenda política.