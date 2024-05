El presidente de Argentina, Javier Milei, ha manifestado personalmente su intención de viajar a España a finales de junio para recibir un premio de "liberales españoles", y espera que el "totalitarismo" y "complejo de inferioridad" del Gobierno español no lo impida.

"Veremos hasta dónde le llega el totalitarismo en sangre. Aviso, yo viajaré a recibir el premio Juan de Mariana. Veremos si su gran complejo de inferioridad le permite que los liberales españoles puedan galardonarme en persona", ha aseverado el presidente argentino en su perfil oficial en la red social X.

¿Qué consecuencias tendría nombrar 'Persona Non Grata' a Milei? ¿Podría entrar en España si se confirma la decisión? Sí. Pero no como la última vez.

¿Qué significa ser persona non grata? El derecho internacional lo deja bien claro. "Cuando a alguien se le declara persona non grata lo que le está comunicando el Estado es que no quiere que esté en su territorio", ha explicado Esther López Barredo, doctora en Derecho Internacional Público y Derecho de la Unión Europea.

¿Cómo le afectaría a Milei? Cuando se declara persona non grata se pierde la confianza de ese estado y también los privilegios que acompañan al cargo. "No podría ser recibido en nuestro territorio como presidente con la inmunidad", ha indicado Pedro Rodríguez en Más Vale Tarde.

¿No podría viajar a España? En principio sí, pero no en calidad de presidente. "Como un turista normal, no va a tener la recepción que supone venir como presidente de un gobierno extranjero", ha asegurado López Barredo.

Por ejemplo, cuando el año pasado Perú declaró persona non grata a Evo Morales, esa declaración fue acompañada de una orden al Ministerio de Inmigración para que no pudiese entrar al país. En sí, la declaración de persona non grata no lleva implícita la prohibición de entrada a ese territorio.