MSF cesa su actividad en un campamento de refugiados en Lesbos para no ser "cómplice" del acuerdo UE-Turquía

Médicos Sin Fronteras ha decidido suspender sus actividades en el centro de registro de Moria, en la isla griega de Lesbos, al considerar que el acuerdo de la Unión Europea (UE) sobre la devolución forzosa a Turquía de los migrantes y refugiados lo convierten en un centro de detención.

"Hemos tomado esta difícil decisión de cesar nuestras actividades en Moria porque continuar trabajando en el interior del centro nos haría cómplices de un sistema que consideramos injusto e inhumano", afirmó Marie Elisabeth Ingres, coordinadora general de MSF en Grecia, en un comunicado.

Ingres añadió que MSF no permitirá que la ayuda de esta ONG "sea instrumentalizada para llevar a cabo una operación de expulsión masiva". "Nos negamos a formar parte de un sistema que no tiene en cuenta las necesidades humanitarias ni de protección de los solicitantes de asilo y migrantes", dijo.

Desde esta noche, MSF cesará todas las actividades relacionadas con el centro de Moria, incluyendo el transporte de los refugiados al mismo, las actividades de agua y saneamiento y las consultas médicas en la clínica dentro del centro.

En su comunicado MSF añade que continuará gestionando su centro de tránsito en Mantamados donde las personas recién llegadas a Lesbos reciben la primera asistencia. La organización médico-humanitaria también mantendrá sus actividades de rescate marítimo en las playas del norte de Lesbos y las clínicas móviles para quienes estén fuera del centro de registro.

El anuncio de MSF se produjo horas después de que la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) expresase críticas al acuerdo UE-Turquía y anunciase que no colaborará con las autoridades europeas en el proceso de identificación de solicitantes de asilo en Grecia porque están en centros de detención.

"Nosotros no operamos en centros de detención. Los refugiados están retenidos, no se les permite irse y nosotros no operamos en centros de detención, es contrario a nuestra política, con lo que no ayudaremos a identificarlos y registrarlos", advirtió desde Ginebra Fleming Melissa Fleming, portavoz jefe de ACNUR.

ACNUR tampoco distribuirá ayuda humanitaria ni colaborará en las labores de traslado en las islas griegas, como hacía hasta ahora. Hasta ahora ACNUR cooperaba con las autoridades griegas en la acogida de los refugiados que llegaban a las islas helenas desde Turquía, aportaban ayuda humanitaria, asistencia legal y se ocupaba de algunos traslados desde la playa hacia los centros de acogida, y de esos centros hacia el puerto donde embarcaban hacia el continente.