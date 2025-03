Más de 300 detenidos en Turquía tras las protestas contra la detención del alcalde de Estambul

Manifestarse le ha salido caro a más de 300 personas en Turquía. Tras salir a las calles para protestar contra la detención del alcalde de Estambul, Ekrem Imamoglu, la Policía turca ha detenido a varios centenares de personas que participaron en esas protestas, según ha confirmado el Ministerio del Interior tuco.

Este miércoles, la Policía turca detuvo al alcalde de Estambul, el socialdemócrata Imamoglu, por supuesta corrupción y "colaboración con grupos terroristas". No obstante, la detención no ha gustado en la oposición y a miles de ciudadanos, que no daban veracidad a las justificaciones de la detención de una figura política de primer nivel opositora al presidente del país, Recep Erdogan.

La detención ha provocado masivas protestas que fueron muy numerosas este viernes en varios puntos del país, lo que ha provocado la respuesta del gobierno turco. Según ha informado el ministro del Interior turco, Ali Yerlikaya, 343 personas han sido detenidas en varias operaciones policiales paralelas con redadas en residencias universitarias. Durante la medianoche, Yerlikaya ya había notificado varias detenciones por "dañar la propiedad pública y resistirse a la ley" en las ciudades de Estambul, Esmirna y Ankara.

El diario 'Birgün' contabilizaba esta madrugada al menos 31 detenidos en allanamientos realizados por la policía en viviendas de estudiantes en Ankara, aunque también hubo redadas en Estambul, Esmirna, Eskisehir, Canakkale, Antalya y Adana. A su vez, el rotativo 'Evrensel' cifraba en 123 los detenidos solo en Esmirna, mientras que la agencia 'Anadolu' señalaba que 56 personas fueron arrestadas en Estambul por "incitar al odio en redes sociales", aunque la Fiscalía ha emitido orden de arresto contra 94 ciudadanos por este motivo.

Desacatando las amplias prohibiciones de manifestación dictadas tras la detención del alcalde, los manifestantes exigieron el fin del gobierno del islamista Partido de la Justicia y el Desarrollo (AKP) de Erdogan, que lleva 23 años en el poder. La policía intervino con dureza, recurriendo al uso de gas lacrimógeno, chorros de agua a presión lanzados desde vehículos antidisturbios y balas de goma.