Marruecos da por cancelada la Operación Paso del Estrecho de este año, al no tener fecha aún para la reapertura de sus fronteras. Cada verano, esta operación supone el desplazamiento de cientos de miles de residentes marroquíes en Europa que regresan a su país de origen para visitar a su familias o pasar las vacaciones, atravesando España.

Así lo ha anunciado este lunes el ministro marroquí de Exteriores, Naser Burita, que ha indicado ante el Parlamento del país que la Operación Marhaba, como se conoce en Marruecos, no será organizada este verano. "Es obvio que la Operación Marhaba, tal y como es conocida todos los veranos, no tendrá lugar este año", ha afirmado.

No obstante, el titular de Exteriores ha precisado que los emigrantes marroquíes podrán volver a su país de origen cuando estén abiertas las fronteras, para lo cual no ha precisado una fecha. Burita ha detallado que esta operación requiere preparativos desde el mes de abril, además de coordinación entre varios países e instituciones, que no se han podido llevar a cabo debido a la pandemia de coronavirus.

El año pasado, más de tres millones de personas participaron en la Operación Paso del Estrecho, según datos del Ministerio del Interior español.

Fernando Simón: "Marruecos nos ha hecho un favor"

Por su parte, el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias de España, Fernando Simón, ha celebrado la decisión del Ejecutivo marroquí como "una medida prudente y que a nosotros nos beneficia enormemente".

"Marruecos nos ha hecho un favor con esta medida", ha aseverado durante su comparecencia de este lunes, donde ha señalado que el tránsito de "millones de personas procedentes de muchos países de Europa", con diferentes incidencias del Covid, podría haber supuesto "un riesgo importante" de contagio.

En este sentido, Simón ha señalado que, de no haberse suspendido la Operación Paso del Estrecho, "podrían concentrarse todos en Algeciras esperando a los ferrys", lo que a su vez podría "generar un problema importante". "Tenemos que agradecerle a Marruecos lo conscientes que han sido de los riesgos y la prudencia que han demostrado con esta medida", ha indicado.

También el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha valorado positivamente a través de Twitter la decisión de Marruecos, que ha calificado de "prudente y sensata".