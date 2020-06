A partir del 15 de junio, la Operación Paso del Estrecho llena de coches el puerto de Algeciras. Una situación que parece que este año será muy diferente por culpa de la crisis del coronavirus. Y es que a causa de la pandemia no está claro todavía que se celebre esta gigantesca operación veraniega que supone que crucen España 760.000 coches y 3,34 millones de magrebiés de Francia, Bélgica, Países Bajos e Italia para llegar a Marruecos.

El presidente andaluz, Juanma Moreno, ya ha pedido al Gobierno central que este año no lo autorice ya que considera que "es imposible guardar la distancia de seguridad". Además, aunque el próximo 15 de junio debería empezar la operación, las fronteras terrestres en España no se abrirán hasta el 1 de julio y Marruecos aún no ha aclarado cuándo abrirá las suyas.

Por su parte, la población magrebí en España pide que se permita el tránsito para que puedan "salir de una burbuja", afirman, que "mantiene retenidas a millones de personas": "Si se organiza debidamente y se cumplen los requisitos mínimos se podría realizar perfectamente", explica Dris Mohamed, de la Asociación sociocultural 'El Saladillo' en Algeciras.

Por otro lado, si al final no se lleva a cabo esta operación, que realiza el mayor movimiento de personas entre Europa y África, desde CCOO denuncian la pérdida de empleo ya que se dejarán de contratar a 300 personas en los puertos y a 5.000 en las navieras.

"Estamos hablando de amarradores, agencias de viajes... es mucha gente la que vive de este sector", destaca su portavoz, Miguel Alberto Díaz, que insiste en que "esta operación tiene que hacer sí o sí".

Por ahora, en la web de las navieras sigue siendo imposible comprar los billetes para cruzar el estrecho en una operación que moviliza a 21.000 miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.